Hockey: les Remparts de Chambly Peewee A, vainqueurs du tournoi provincial

L’équipe de hockey des Remparts de Chambly Peewee A a remporté le tournoi provincial de Saint-Jérôme dimanche dernier, en l'emportant 3 à 1 contre les Commandeurs 2 de Lévis.

La formation chamblyenne a remporté 3 matchs et fait un match nul afin d’atteindre la finale. Elle a d’abord vaincu les Draveurs de Gatineau 3 à 1 le 29 novembre avant d’affronter les Loups des Collines en fin de journée. Ce match a aussi été remporté par une marque de 3 à 1.

Lors de la troisième rencontre, samedi, les Remparts ont fait face a une belle adversité de la part des Cougars de Gatineau. La partie s’est terminée avec la marque de 0-0. La demi-finale de samedi a été une partie digne des séries de la coupe Stanley pour nos jeunes Chamblyens. Ils ont battu les Cyclones 1 de Joliette-Crabtree par la marque de 4 à 3.

Lors de la finale de dimanche, les Remparts sont revenus de l'arrière 0-1 pour marquer 2 buts sans riposte en 3e période avant d’en inscrire un dernier dans un filet désert en fin de partie. On ne peut passer sous silence les performances de chaque joueur qui a contribué au succès de l’équipe.

L’entraîneur chef, Jean-François Croteau, avait le cœur gros après le match car il a dû quitter la partie pendant le réchauffement. Grâce à FaceTime, il a pu partager avec l’équipe la célébration de cette savoureuse victoire. Il a souligné: « c’est le travail d’équipe qui a permis de remporter le tournoi. Chaque enfant a eu son moment de gloire et c'est ce qui rend cette victoire aussi mémorable ».

Un différentiel d'un but

Débutant la saison avec une fiche de 1-3-2, l’équipe demeure invaincue depuis l’événement hors glace du 2 novembre. Plusieurs de ces matchs se sont joués avec un différentiel d’un seul but.

Les entraîneurs s'entendent pour dire que le but premier de l'équipe n'est pas de gagner, mais bien de s'améliorer tout au long de l'année, et c'est clairement ce que les Remparts font avec beaucoup d'efforts et de ténacité et sans jamais abandonner. L'esprit d'équipe régnait dans la chambre des joueurs qui comprend 15 garçons.

Alek Lesiège, Alexis Masseau Cayer, Antoine Sanesac, Benjamin Savard, Ethan Gauthier, Félix Vachon, Thomas Vachon, Jason Lanoie, Mathias Julien, Nathan Pfafflein Demers, Noah Matthews, Thomas Demers, Victor Saulnier, Vincent Barbeau et Zachary Croteau se souviendront de cette bannière bien méritée.