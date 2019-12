RSEQ: un Coup de cœur pour l’école de l’Amitié

Dans le cadre de son activité "Un automne qui bouge", le RSEQ Montérégie a reconnu la participation des élèves de l’école de l’Amitié en lui décernant son prix Coup de cœur 2019.

L’école de la Commission scolaire des Patriotes s’est démarquée par le dynamisme de sa programmation et les efforts déployés par tous. Aux dires de l’enseignante responsable du projet, Émilie Lupien-Durocher, l’activité a été un véritable succès.

«Réussir à faire bouger l’ensemble des élèves et des enseignants a été exceptionnel. Une variété d’activités nous a permis de rejoindre les intérêts d’un plus grand nombre de jeunes. L'ambiance était à la fête et ils ont embarqué facilement», a-t-elle expliqué.

L’école a reçu un chèque cadeau d’une valeur de 500$ pour l’achat de matériel sportif du Groupe Sport Inter plus lors d’une remise spéciale le 19 décembre dernier, devant tous les élèves de l’école.

Au cœur du quotidien

Le développement des saines habitudes de vie fait partie intégrante du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) de l’école de Saint-Jean-Baptiste. «Nous croyons vivement que l’école doit faire découvrir le plaisir de bouger et nous nous efforçons d’ajouter l’activité physique à notre programmation le plus possible. Ainsi, les jeunes se voient offrir, entre autres, des midis sportifs, un corridor actif, des tournois parascolaires de hockey, futsal, soccer et volleyball», a-t-elle continué.

Qui plus est, l’école de l’Amitié présentera bientôt un tout nouveau programme de reconnaissance des filles actives et des élèves s’étant démarqués par leur implication sportive.

Plus d'une activité par semaine

Réalisant plus d’une activité par semaine durant le mois d’octobre, les élèves ont bougé plus que d'habitude. Au menu, il y a eu de la Zumba extérieure avec tous les jeunes et les enseignants lors d’une récréation. Puis, chaque classe a pu découvrir l’aire de jeu interactive Lü. Il s’agit d’applications pédagico-sportives où des jeux sont projetés sur les murs du gymnase. Une grande course à relais et à obstacles a marqué la semaine suivante.

Les joueurs en attente devaient encourager les participants tout en demeurant actifs. Profitant au maximum des conditions automnales, la cour s’est transformée en plateforme de sauts, avec corde à sauter, élastique, parcours, cloche-pied pour ne nommer que ceux-là.

La responsable du projet s’est dit heureuse de la participation de l’équipe-école malgré l’intensité de la rentrée scolaire: «L’ajout d’activités physiques à l’horaire a été bien reçu par les enseignants. L’ensemble de l’école a embarqué et les élèves attendaient avec impatience la date du prochain événement».

Une reconnaissance appréciée

« C’est très motivant pour les élèves tout comme l’équipe-école de recevoir ce prix. Les enfants voient que ce n’est pas seulement l’école qui reconnait l’importance de bouger. Cela ajoute du poids à tout ce que nous tentons de leur inculquer. Les enseignants ont sans aucun doute réalisé le bonheur de faire bouger leurs élèves et ont assurément vu l’impact positif en classe », a ajouté Émilie Lupien-Durocher.



L’école de l’Amitié a assuré faire partie de l’édition 2020 d’"Un automne qui bouge". Elle vise à participer à un maximum d’activités visant la promotion des saines habitudes de vie.