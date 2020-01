Les inscriptions au club de triathlon Trifort de Chambly sont ouvertes

La saison 2020 du club de triathlon Trifort de Chambly débutera la semaine du 13 janvier, et les inscriptions pour la nouvelle saison sont maintenant ouvertes. Une session d'information s'est tenue le dimanche 5 janvier: près d'une cinquantaine d'anciens et de nouveaux membres étaient présents, ainsi que plusieurs gens intéressés à se joindre à un club de triathlon sur la rive sud de Montréal.

Lors de cette soirée, le président du Trifort, Jacques Gravel, a présenté les bases du triathlon, une discipline sportive qui inclut la nage, le vélo et la course à pied. Il a aussi dévoilé la planification de la nouvelle saison du Trifort.



Comme l'explique Jacques Gravel : « Être membre Trifort c'est joindre un groupe qui participe à des distances variées de triathlon, du sprint au Iron Man; évolue à tous les niveaux, de récréatif à compétitif; est actif dans plusieurs activités, autant le triathlon que le pentathlon d'hiver ou le défi Pierre Lavoie; et organise des évènements comme la course du débuté, le Triathlon de Chambly et la course du Fort de Chambly ».

Cette année, Trifort offre plusieurs volets : triathlon, duathlon, course à pied et natation. De plus, le camp d'entraînement à Tremblant sera de retour début juin, ainsi que les "Big Day" (une journée où les trois sports sont enchaînés pour donner un avant-goût d'une compétition de triathlon).



Plusieurs plages d'entraînement sont disponibles et un entraîneur qualifié encadre chacune des sessions, que ce soit le spinning le mardi ou natation le mardi, jeudi et samedi, ou la course à pied le mercredi et samedi. L'inscription se fait directement sur le site internet du club via ce lien.