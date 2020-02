Jeux d'hiver de l'Ontario: Chambly et Carignan représentés en Wushu

Les Jeux d'hiver de l'Ontario de 2020 mettront en valeur les talents des athlètes amateurs et des para-athlètes en compétition, tout en attirant des visiteurs du Canada. Toutes les épreuves sportives sont ouvertes au public et l'entrée est entièrement gratuite. Pour la rive sud de Montréal, le club de Kung Fu - Wushu de Carignan y sera représenté avec des athlètes de Chambly et de Carignan.

Les Jeux se dérouleront du 27 février au 1er mars et comprendront plus de 30 sports, 3500 athlètes, dont en autres : du hockey et hockey sur luge; du ski alpin et para alpin; de l'haltérophilie; de la boxe, du wushu, du karaté, etc.



Conçernant la rive sud de Montréal, le club de Kung Fu - Wushu de Carignan y sera représenté avec des athlètes de Chambly et de Carignan : Adrien Rebelo (- 80kg) et Gabriel Boudreau (- 60kg) pour le sport Wushu Sanda (boxe chinoise). Deux compétiteurs qui ont passé les pré-sélections avec succès, Adrien et Gabriel s'entrainent dur pour arriver le jour J en pleine forme a Orillia. Pour rappel, le Wushu Sanda est une déclinaison sportive et moderne du Kung Fu. C'est la boxe chinoise moderne incluant la boxe pied/poings des techniques de fauchage et de projections.

"Un choix politique"



L'entraîneur indique : "Les compétiteurs de Wushu Sanda au Québec sont forcés à l’exil pour poursuivre leur passion. En effet depuis la modification de la loi de 2013 au Québec, des sports amateurs autorisés partout dans le monde comme le Wushu Sanda, le Jiu-jitsu, ou la boxe Thaï sont interdits de compétition au Québec. Ce qui est en soit un choix politique pour favoriser d'autres sports car il n'y a pas d'autres explications. Du coup, les athlètes participent à des événements en dehors du Québec par leurs propres moyens, en Ontario, aux États-Unis ou en France par exemple. Fort heureusement, la mairie de Carignan nous aide pleinement à réaliser notre projet ! "



Les Jeux d'hiver de l'Ontario offrent ainsi aux jeunes athlètes du Wushu l'occasion de concourir dans un grand événement et sont souvent un tremplin vers les Jeux du Canada, les Jeux panaméricains et parapanaméricains ou les Jeux olympiques et paralympiques. Le Wushu sera officiellement inclus dans les Jeux Olympiques de la Jeunesse a Dakar 2022. Ca promet !