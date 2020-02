Sports de contact: quels sont les principaux risques à considérer?

Tous les sports comportent une part de risques mais les sports de combat tels que la lutte, la boxe, le football américain ou encore le rugby impliquent un affrontement physique source de traumatismes, même au niveau amateur. Quels sont-ils ? Comment les prévenir ?

Les risques de choc

L’organe le plus exposé aux chocs dans les sports de combat est la tête. Leur répétition entraîne des répercussions sur le cerveau. En effet, le risque d’encéphalopathie d’origine traumatique est le plus élevé dans ces sports. Il peut entraîner des maladies neurodégénératives importantes. Des mesures de protection sont donc indispensables comme le port d’un casque lors de la pratique. Une récente découverte permet aussi de repérer les marqueurs génétiques favorisant le développement de l’encéphalopathie. Grâce à cette analyse, vous saurez si vous êtes à plus risque.

Les commotions cérébrales sont également très fréquentes. Le signe le plus évident est la perte d’équilibre après un coup sur la tête. Le remplacement du joueur est alors indispensable.

Les sports de combat induisent également des risques pour la santé mentale, notamment des risques de démence. C’est une pathologie proche de la maladie d’Alzheimer et de Parkinson. Les sports de contact sont particulièrement déclenchant mais aussi les arts martiaux, la boxe, le hockey sur glace. Les années d’exposition aux lésions cérébrales augmentent en outre le risque de développer la maladie à corps de Lewy, liée à la maladie de Parkinson et à la démence. Les symptômes se manifestent par un tremblement, une lenteur au mouvement, des difficultés à marcher.

Les risques de chutes

Certains sports comme la boxe, le football américain et le hockey sur glace mais aussi les sports de ballon exigent le port d’un protège-dents. Il est également recommandé dans le patinage artistique, la pratique du roller, l’équitation, le ski-cross… Pour s’équiper d’un protège-dents sur-mesure, trouvez un dentiste à Lorraine. Il absorbera les vibrations d’appui et évitera les fractures dentaires ou de la mâchoire. Il peut être judicieux de le porter aussi si vous faites de la course à pied.

Le coût des soins dans la bouche est onéreux sans compter que selon l’étendue du traumatisme, le traitement peut durer de longs mois, voire des années. Le protège dents agit en effet comme un amortisseur qui atténue la violence du choc. On prévient ainsi d’autres blessures plus graves telles que des hémorragies cérébrales ou des commotions par exemple.