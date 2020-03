Le club Trifort sort sa programmation sportive de l'année

Le club Trifort de Chambly est en pleine préparation des différentes activités qui se dérouleront durant l'année, soit plusieurs "Big Day", la Course du Fort Chambly, le camp Tremblant, ainsi que le Triathlon Chambly Kinatex Proactif.

Un "Big Day" est un long entraînement qui enchaîne la natation, le vélo et la course à pied afin d'aider à la préparation d'une course de triathlon. De nombreux conseils sont données par les entraîneurs tout au long de l'avant midi pour aider les athlètes en préparation mentale et physique, ainsi que les stratégies d'hydratation et de nutrition pour optimiser leur performance.

Le premier Big Day aura lieu le samedi 14 mars au Centre Aquatique de Chambly à partir de 6h30 (au coût de 20$ pour les non-membres). Pour ceux qui aimeraient participer à cet entraînement de triathlon qui se déroule dans une ambiance conviviale, l'inscription se fait via la page facebook du club. Deux autres Big Day sont prévus avant le début de la saison, soit le 9 mai et le 4 juillet.

Course chronométrée accessible à tous

Par ailleurs, le Trifort de Chambly, en collaboration avec la Ville de Chambly, présente la 14e édition de la Course Fort Chambly le dimanche 3 mai, une course à pied pour petits et grands de 1 km (chronométré), 2.5 km, 5 km, et 10 km, sanctionnée "argent" par la Fédération Québécoise d’Athlétisme, avec un podium pour les trois premières places chez les hommes et chez les femmes, dans chacune des catégories chronométrées.

Une course non chronométrée d'un kilomètre est aussi présentée et les citoyens de Chambly (avec carte Accès) peuvent y participer gratuitement. Une collation et une médaille seront remises à tous participants à la fin de la course. Il est possible de s'inscrire .

Cette année encore, le club Trifort organise un camp d'entraînement qui se déroulera à la Base de Plein Air Mont Tremblant au début juin.​ Plusieurs activités attendent les participants, incluant de la nage dans le lac Maskinongé, des longues sorties de vélo, de la course à pied, des bricks, du yoga, un 5 à 7 style causerie, et bien sûr un mini triathlon, le tout dans un site enchanteur avec une formule incluant les soupers et les dîners.

Une 6e édition du triathlon, hôte de la finale des jeux du Québec Rive-Sud pour les U13-U15

Trifort, en collaboration avec la Ville de Chambly et Triathlon Québec, prépare également la 6e édition du Triathlon de Chambly Kinatex Proactif le dimanche 14 juin. Le Triathlon de Chambly fait partie de la série D3couverte de Triathlon Québec, soit un évènement accessible à tous et spécifiquement adapté pour accueillir celles et ceux qui feront leur premier triathlon en solo ou en équipe, mais qui offrent également une expérience de qualité pour les triathlètes expérimentés.