Le Défi-vélo du Centre 4 Poches revient en version virtuelle

Le Centre de Répit-Dépannage aux Quatre Poches et son comité organisateur lance une version virtuelle de sa 10e édition du Défi-vélo qui aura lieu le 11 juillet à Boucherville. Tous les citoyens sont invités à participer, chacun à sa façon, en guise de solidarité aux familles de 4 Poches qui ont plus que jamais besoin du Centre Quatre Poches.

Le centre a établi trois manières d' aider. La première nécessite l'inscription comme cycliste sur le site https://defivelo.centrequatrepoches.org/fr/ et amassez des

dons. Le jours du défi, il faut idéalement porter fièrement le maillot 4 Poches pour montrer sa solidarité. Trois parcours sont offerts mais les participants sont libres de faire le nombre de kilomètres désirés.

La deuxième manière est d'encourager un cycliste dans sa collecte de fonds en faisant un don : www.defivelo.centrequatrepoches.org

La troisième et dernière est d'en parler à son entourage.

Des prix de participation seront tirés parmi tous les cyclistes et un crédit-voyage de 500 $ de l’agence de voyage Laurier-Du Vallon sera aussi tiré parmi tous les participants qui auront réussi à amasser 300 $ et plus.

Comme toutes les activités de collecte de fonds du Centre 4 Poches ont dû être annulées en raison de la pandémie, le succès du Défi-vélo est extrêmement important pour que nous puissions continuer d’offrir des services aux familles. Il n’y a pas de petits dons, que de grands gestes de générosité.

Depuis 1992, la mission du Centre de Répit-Dépannage aux 4 Poches à Boucherville est d’offrir du répit aux familles de la Montérégie qui ont un enfant ou un adulte ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.

Pour informations, contacter Sylvie Lamy, directrice développement philanthropique et communications à [email protected] ou au 514 567-1638.