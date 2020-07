Le Centre sportif Chambly : un premier centre de Pickleball intérieur au Québec

Consacré principalement à la pratique du Pickleball, le nouveau Centre sportif Chambly situé au 2180 boul. Industriel à Chambly, sera bientôt l’endroit par prédilection pour s’adonner aux plaisirs de ce sport, dont la croissance est la plus forte en Amérique du Nord et, qui ne cesse de progresser au Québec.

Seul centre aux installations et aux infrastructures au goût du jour et, doté d’un environnement qui respecte les normes sanitaires, le Centre sportif Chambly offrira quatre terrains bien distancés, surfacés et lignés uniquement pour la pratique du pickleball, dans un édifice tout neuf, climatisé, ventilé et bien éclairé, le tout à la fine pointe des technologies de la domotique.

Ainsi, dans ce lieu moderne, les joueurs disposeront de vestiaires, douches, boutique d’accessoires, resto-bar et d’une terrasse extérieure.

Le Centre sportif Chambly proposera aussi une plage horaire destinée entièrement au para-pickeball pour ainsi répondre à la demande des personnes à mobilité réduite qui désirent pratiquer cette activité dont le jeu peut facilement s’adapter et qui peut être joué en fauteuil roulant.

Des formations dispensées par l’Académie de pickleball Sélect, auxquelles les joueurs de toutes catégories, confirmés ou débutants, y seront également données.

Rappelons que ce nouveau centre sportif qui ouvrira officiellement ses portes cet automne vient s’inscrire dans la volonté de l’entreprise Domo prestige qui, en venant s’installer à Chambly, voulait bonifier son offre de service, prendre de l’expansion et diversifier ses champs d’activités.

C’est en lien avec cette vision d’accroissement que l’entreprise exploite également depuis peu, dans le bâtiment adjacent, Mini-Entrepôt Prestige, un service de location d’espaces d’entreposage sécuritaires.