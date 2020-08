Baseball: les Pirates s'en tirent de justesse avec la victoire

Les Pirates de St-Jean-sur-Richelieu, qui évoluaient devant leurs partisans samedi 8 août, ont tiré de l’arrière pratiquement toute la rencontre face aux Brewers de Montréal. Ils ont effectué une remonté de cinq points en septième manche pour finalement l’emporter par la marque de 11 à 10.

Les visiteurs ont ouvert la marque en deuxième manche sur le circuit solo de Jonathan Martin. Par la suite, Randy Martinez Garcia avec un simple ainsi que les doubles consécutifs des anciens Pirates Jacob Dugal et Bryan Corona ont été productifs dans cette manche. Les locaux ont amorcé leur première remontée en répliquant une fois en deuxième sur le ballon sacrifice de Vincent Knerr.

À la manche suivante, c’est le double de François Lafrenière qui a été bénéfique aux Pirates. Après un point marqué sur un mauvais lancer en quatrième manche, c’est Vincent Knerr qui a créé l’égalité avec un simple poussant l’ancien Brewers Alexandre Gauthier, auparavant auteur d’un double productif.

Les Brewers ont repris les devants en début de sixième manche sur le circuit de trois points de Moises Perez-Infante. Dany Deschamps a ensuite réduit l’écart, poussant Guillaume Morin, auteur d’un double, au marbre avec un ballon sacrifice. Montréal a augmenté son avance en septième manche sur un simple d’Anibal Perez-Infante et un roulant d’Hugo Brochu. Les Pirates ont ensuite soulevé leurs partisans avec un poussé de cinq points, profitant des largesses du releveur Jonathan Martin, qui a donné un double à Pedro Luis-Hernandez, trois buts sur balle et atteint un frappeur alors qu’il avait le mandat de terminer la rencontre.

Venu une seconde fois en relève afin de stopper l’hémorragie avec les buts remplis, Emmanuel Hamel-Carey n’a guerre fait mieux, atteignant d’entrée de jeux Dany Deschamps et donnant des simples à Nicolas Loiseau et François Lafrenière, ce dernier pour la victoire des Pirates. La victoire au monticule du côté de St-Jean-sur-Richelieu est comptée au dossier de l’ancien Brewers Alexandre Gauthier, lui qui avait déjà un revers à sa fiche. La défaite est enregistrée à celle de Jonathan Martin, une première pour lui cette saison. Les Pirates (4-2) et les Brewers (2-6) s’affronteront à nouveau mercredi soir prochain, cette fois du côté de Montréal.