Des activités sportives extérieures gratuites à Saint-Mathieu-de-Beloeil

La municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil convient les citoyens de la région aux quatre journées Activez-v… août ! qui se tiendront les 14, 23 et 28 août prochains au parc des Loisirs.

Ces activités gratuites ont été organisées afin de faire découvrir quelques-unes des activités offertes par la municipalité dans sa programmation loisirs d’automne 2020, et ont pour objectif de favoriser les saines habitudes de vie et le bien-être des citoyens.

Aucune inscription n’est requise pour participer aux évènements offerts tant aux résidents qu’aux non-résidents. Il s'agira d'expérimenter la Zumba, l’entraînement par intervalles de haute intensité (HIIT) et le stretching.

La Zumba aura lieu le vendredi 14 août à 19h ou le dimanche 23 août à 10 h 30, avec Focus Studio sur de la musique entraînante. La Zumba est un entrainement complet du corps, visant à améliorer le cardio, mais aussi votre flexibilité tout en vous amusant.



Le HIIT, prévu le vendredi 28 août à 19 h, est un entrainement à intervalles de haute intensité à travers la stimulation du métabolisme, l’augmentation de l’endurance et la capacité de brûler les graisses.



La troisième activité porte sur le stretching, le vendredi 28 août à 19 h 45. Une séance qui servira à étirer les muscles du corps après les avoir contractés pendant quelques secondes, afin d’améliorer leur élasticité. Le stretching permet de prévenir les douleurs lombaires, musculaires et articulaires. Également réputé pour l’évacuation du stress et de la pression. Une façon de faire du bien à son corps, mais aussi au mental.