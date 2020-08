Baseball: les Pirates, victorieux d'un duel de lanceurs

Dans les différentes rencontres présentées dans la LBMQ ce dimanche, celle opposant les Pirates de Saint-Jean-sur-Richelieu aux Cardinaux à Sainte-Thérèse avait une importance pour les deux dernières positions de la division Louisville Slugger.

En effet, avec une victoire, les locaux (Sainte-Thérèse) pouvaient s’assurer de la troisième position et affronter leurs rivaux à la ronde quart de finale en séries éliminatoires. Avec une défaite, il faudra attendre le dernier match face à Acton Vale pour connaitre le rang final. Ce sont finalement les visiteurs qui se sont imposé par la marque de 2 à 1.

Les deux partants de la rencontre, soit Mathias Beaulieu-Labbé pour les Pirates et Pierre-Luc Meloche pour les Cardinaux, ont très bien joué dans ce match. L’artilleur de Saint-Jean-sur-Richelieu a lancé quatre manches ne donnant qu’un seul point non-mérité sur un roulant à Sasha Lagarde en fin de première manche. Il n’a accordé que deux coups sûrs dans la rencontre et un but sur balle en plus de retirer trois Cardinaux sur des prises. Il n’a pas été impliqué dans la décision alors que Charlie Loignon, venu en relève, récolte sa première victoire en trois décisions cette saison.

Sept coups sûrs et trois retraits

Le lanceur de Sainte-Thérèse a lancé un match complet récoltant une première défaite en 2020. Espaçant sept coups sûrs et obtenant trois retraits au bâton, Meloche a cédé une première fois dès la manche initiale alors que Nicolas Loiseau a poussé Joey Mainville, auteur d’un simple, au marbre sur un roulant. Mainville, qui avait obtenu son troisième simple du match en début de septième manche, est parvenu à marquer le point de la victoire grâce à une erreur en défensive sur un coup frappé par Loiseau.

Les Pirates (8-6) termineront leur calendrier régulier ce lundi soir à domicile, recevant le Cactus de Victoriaville (10-4). Étant déjà assuré de la deuxième place de la division Louisville Slugger, les Pirates sont actuellement quatrièmes au classement général, mais avec une défaite serait dépassé par les Expos de Sherbrooke (8-7) qui ont gagné ce soir.

Les Cardinaux (4-10) terminent eux aussi leur calendrier lundi soir en recevant les Castors d’Acton Vale (10-4). Une victoire pour Ste-Thérèse leur ferait affronter les Pirates au premier tour et une défaite, leur ferait descendre au dernier rang de la division été ils devraient affronter les Castors lors de la série quart de finale.