Baseball: Lafrenière fume face aux Brewers

Les Brewers de Montréal rendaient visite aux Pirates de St-Jean-sur-Richelieu pour le premier match de la série quart de finale 3 de 5 les opposants. Les spectateurs présents ont assistés à tout un duel de lanceur entre Emmanuel Hamel-Carey pour les Brewers et François Lafrenière pour les Pirates où il y aura fallu des manches supplémentaires pour couronner un vainqueur. Cette rencontre s’est terminée en neuvième manche à l’avantage des Pirates qui remportent le premier duel de cette série par la marque de 3 à 2.

Lafrenière a lancé pendant les neuf manches pour la victoire, ne donnant que deux points et six coups sûrs en plus d’enregistrer pas moins de dix-sept retraits au bâton. Hamel-Carey a complété une soirée de travail de sept manches ayant accordé deux points et ne permettant que trois coups sûrs et retirant six frappeurs sur des prises. Il n'a pas été impliqué dans la décision. Venu en relève, l’ancien Pirate Bryan Corona a encaissé la défaite, donnant le point de la victoire en fin de neuvième manche.

Les locaux ont pris les devants en fin de troisième manche lorsque Nicolas Loiseau a été atteint d'un lancer et qu’Alexandre Gauthier a obtenu but sur balle avec les coussins tous occupés, faisant marquer respectivement Symon Laplante, auteur d’un simple et Guillaume Morin, également atteint d’un lancer. Il a fallu attendre le début de sixième manche pour voir les Brewers créer l’égalité lorsque Frédéric Mercier, amené comme frappeur d’urgence, a frappé un simple bon pour deux points faisant marquer Guillaume Ayotte et Jessen Therrien. En fin de neuvième manche, Lafrenière a donné la victoire à son équipe après deux retraits avec un simple faisant marquer Pedro Luis-Hernandez, qui était venu courir à la place de Vincent Knerr qui avait obtenu un simple sur une balle frappée faiblement entre le lanceur et le joueur de troisième coussin.

La série se transporte du côté de Montréal demain soir sur le coup de 20h. Les Pirates sont en avance 1 à 0 sur les Brewers dans cette série au meilleur de cinq rencontres.