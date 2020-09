Baseball: les Pirates défaits face au Cactus

En avance 3 à 2 dans leur série demi-finale, le Cactus de Victoriaville se rendait à Saint-Jean-sur-Richelieu hier mardi soir pour en finir avec les Pirates et ainsi éviter la tenue d’un septième et ultime match où tout peut arriver. Malheureusement pour les Pirates, le Cactus a rempli sa mission. Les représentants des Bois-Francs se dirigent vers la grande finale de la LBMQ grâce à une victoire de 7 à 4.

Les visiteurs ont ouvert le pointage en deuxième manche sur le double du neuvième frappeur de l’alignement, Martin Bernard, bon pour deux points. Ce dernier est venu croiser le marbre sur une erreur lors de la séquence, portant la marque à 3-0 face au partant Charlie Loignon. Les Pirates créent l’égalité en fin de troisième manche d’un seul élan, le circuit de trois points d’Alexandre Gauthier. Ce dernier récidive deux manches plus tard produisant un quatrième point sur un ballon sacrifice qui pousse François Lafrenière au marbre, lui qui avait obtenu son troisième coup sûr de la rencontre, soit un double.

Loignon est retiré de la rencontre après cinq manches de travail, ayant accordé trois points et cinq coups sûrs. Son remplaçant, Alexandre Gauthier, qui venait de donner les devants aux siens, n’a tout simplement pas fait le travail concédant quatre points et cinq coups sûrs en seulement deux tiers de manche. Les simples d’Étienne Blanchette, Pier-Olivier Dostaler, Josué Peley et Rylan Sandoval ont tous produits un point dans la séquence victorieuse pour le Cactus. Gauthier encaisse ainsi la défaite, sa deuxième en trois décisions. Le partant du Cactus, Karl Gélinas remporte la victoire, sa troisième des présentes séries. Lançant un match complet et accordant quatre points ainsi que neuf coups sûrs, Gélinas a également réussi six retraits au bâton.

Le Cactus, qui revendique déjà le titre de champions de la saison régulière de la Ligue de Baseball Majeur du Québec, se dirige donc vers la grande finale face aux finalistes de l’année dernière, les Cascades de Shawinigan. L’horaire de la série sera disponible sur le site de la LBMQ lorsqu’il aura été déterminé entre les deux formations et la LBMQ.