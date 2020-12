Parcourez les 1200 km du Défi Ça marche sans bouger de votre quartier

Traverser le Québec au complet à pied mais en marchant dans son propre quartier pour garder la forme physique et mentale durant ce moment de confinement, voilà l’idée originale que s’est donné l’organisme communautaire Chemin du Québec avec le défi ÇA MARCHE.

Non seulement cela permet aux marcheurs de sortir de l’isolement et de bouger pour leur bien-être, mais cette activité sert aussi de levée de fond pour l’organisme qui développe l’unique tracé de rando-communautaire en Amérique, le Chemin du Québec, long de 1200 km, entre Montréal et le phare de Cap Gaspé qui, en passant, signifie le Bout du monde.

« En accumulant les pas de ces activités quotidiennes, les participants entrent leurs kilomètres parcourus de la journée dans une application simple qui leur montre où ils seraient rendus s’ils marchaient réellement sur le Chemin du Québec » nous mentionne l’instigateur du projet Pascal Auger.

Étalé sur six mois, si on relève les défis hebdomadaires, le défi ÇA MARCHE est également agrémenté d’informations et d’encouragements, souvent en photos mais aussi en vidéos, avec des capsules spécialement préparées par Pascal Auger et la physiothérapeute Marcia Aquino. On y retrouve également des conférences-entrevues de passionnés de rando du monde entier.

Ce défi pour tous - débutants, intermédiaires et avancés - permet donc de se familiariser avec les 80 communautés que constitue le parcours d’un bout à l’autre du Québec, grâce à des photos, des anecdotes et d’inspirantes histoires. Une belle façon d’encourager notre tourisme local, tout en se préparant pour possiblement aller marcher sur le véritable chemin, dès la levée du confinement.

« Restez en santé physique et mentale, tout en découvrant notre Québec, un pas à la fois et faire les 10 000 pas/jour recommandés par les médecins. » lance Pascal Auger.

Le défi ÇA MARCHE a débuté le 2 novembre dernier. Des départs ont lieu chaque semaine jusqu’en avril 2021. Pour s’inscrire, visitez www.CheminduQuebec.com.