Devenez membre du club de triathlon Trifort de Chambly en 2021

La prochaine saison du club de triathlon Trifort de Chambly débutera la semaine du 4 janvier, 2021, et la période d'inscription pour celle-ci est maintenant ouverte.

Une session d'information virtuelle se tiendra le mercredi 16 décembre à 19h durant laquelle le nouveau président du club, François Villeneuve, présentera plusieurs nouveautés pour la saison à venir (Meeting Zoom, ID : 805 692 6846, Mot de passe : 555096).

Avec les nombreuses contraintes imposées par le gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus, le club s'est tourné vers différentes plateformes virtuelles pour permettre à ses athlètes de pouvoir s'entraîner de façon sécuritaire et stimulante, dans le respect des conditions sanitaires. Aussitôt que ce sera possible, les entraînements de groupe pour le vélo, la course à pied et la natation reprendront, mais jusqu'à nouvel ordre, le club encouragera chacun des membres à utiliser les programmes Zwift et Training Peaks, ainsi que la page Facebook du club, pour rester motivé et "connecté à distance".



Malgré les nombreuses restrictions présentement en vigueur, le conseil d'administration et l'équipe des entraîneurs sont convaincus que les entraînements semi-personnalisés qui seront offerts à chacun des membres leurs permettront d'atteindre leurs objectifs pour la prochaine saison, que ce soit de garder la forme ou se préparer pour une course de courte ou longue distance à l'été 2021. Nos entraîneurs qualifiés encadrent chacune des sessions d'entraînements de façon virtuelle pour l'instant, mais en présentiel aussitôt que ce sera permis. L'horaire des entraînement et le lien vers le formulaire d'inscription sont disponibles sur le site internet du club au https://www. trifortdechambly.com/.



Comme l'explique François Villeneuve: " Rester actif est primordial afin de maintenir la forme physique mais est tout aussi bénéfique pour la santé mentale. Être membre d'un groupe, comme Trifort, qui partage des saines habitudes de vie, peut grandement aider à briser l'isolement ressentit en temps de pandémie. De plus, une bonne planification d'entraînements bien dosés et graduels en durée et intensité permet d'établir et réaliser ses objectifs personnels".

En 2021, Trifort offrira plusieurs volets : triathlon, duathlon et course à pied, ainsi qu'un camp d'entraînement à Tremblant en début juin (si les consignes gouvernementales le permettent), et des "Big Day" (une journée où les trois sports sont enchaînés pour donner un avant-goût d'une compétition de triathlon).