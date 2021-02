Les 20 et 21 février, on participe à la Grande marche sous zéro

Cette année, La Grande marche du Grand défi Pierre-Lavoie passe en mode hivernal. Les citoyens de la MRC de la Vallée-du-Richelieu sont invités à chausser tuques et crampons et à parcourir une distance de cinq kilomètres dans leur quartier ou en sentier en solo, en duo ou en famille.

L'événement est organisé par le Grand Défi Pierre-Lavoie les 20 et 21 février prochains à l'échelle provinciale. L'inscription est gratuite via le www.onmarche.com.

Jusqu'à présent, 12 617 marcheurs ont accepté de relever le défi. Parmi tous les participants, les organisateurs feront tirer 50 manteaux Grand marcheur.

Pourquoi marcher et se tenir en forme? Selon le site Internet du Grand défi Pierre-Lavoie, l'activité physique permet d’être en santé de la tête aux pieds. Elle contribue à notre bien-être physique et mental. Sa pratique régulière permet la prévention ou la gestion de certaines maladies. Dans un monde où il y a désormais plus de décès attribuables à la sédentarité (5,3 millions) qu’au tabagisme (5,1 millions), il faut plus que jamais bouger.