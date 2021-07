Une victoire et une défaite pour les Pirates de St-Jean-sur-Richelieu

Deux grosses parties pour les Pirates de St-Jean-sur-Richelieu, qui mène 8 à 1. L'équipe a gagné contre les Cardinaux de St-Jérôme, mais a perdu pour une première fois en saison contre les Castors d'Acton Vale.

Les lanceurs avaient de la difficulté à trouver le marbre dans la rencontre opposant les Cardinaux de St-Jérôme aux Pirates à St-Jean-sur-Richelieu. Pas moins de 29 buts sur balles ont été donnés dans la partie. Le tout a tourné en faveur des locaux qui l'ont emporté par la marque de 14 à 8.

Les locaux ont rapidement pris les devants dans la rencontre inscrivant neuf points dans les trois premières manches, Quatre de ceux-ci ont été produits grâce aux deux simples et au ballon-sacrifice de Nicolas Loiseau. Guillaume Morin en a également fait marquer deux avec un double. Le duo Loiseau-Morin frappe encore en fin de rencontre produisant un point chacun.

Pour les visiteurs, François Cholette avec deux coups sûrs en autant d'apparitions officielles, tout comme Maxime Désy-Péloquin avec deux coups sûrs en quatre ont été les meilleurs chez les Cardinaux, ils ont également produit un point chacun. La défaite au monticule ira au partant Alexandre Major-Barrette alors que la victoire ira à la fiche de Mathias Beaulieu-Labbé.

Fait à noter dans la rencontre de ce samedi, Dominic Defelice des Cardinaux de St-Jérôme, lors de son passage au monticule en troisième et quatrième manche, a affronté des frappeurs en lançant de la droite et de la gauche. L'artilleur ambidextre a œuvré pendant une manche et un tiers accordant un coup sûr et trois points.

Une première défaite contre les Castors

Les Pirates de St-Jean-sur-Richelieu s'amènent à Acton Vale avec leur fiche immaculée de 8 victoires, pour croiser le fer avec les Castors. Ces derniers ont frappé tôt dans la rencontre, marquant neuf fois dans les trois premières manches, pour finalement l’emporter par la marque de 9 à 4.

Les locaux ont inscrit trois points dès la manche initiale face à l’artilleur Mathieu Deneault-Gauthier. Douglas Toro produit le premier alors qu'il obtient un but sur balles avec les buts remplis, un deuxième point est inscrit sur une erreur et Emmanuel Forcier pousse un coéquipier au marbre avec un ballon-sacrifice. Kevin Tremblay réduit l'écart pour les visiteurs en claquant un circuit solo en début de deuxième manche. Acton Vale répond immédiatement lorsque Maxime Morin vient croiser le marbre sur une erreur du joueur d'arrêt-court des Pirates.

En début de troisième manche, Saint-Jean-sur-Richelieu réduit l’écart à un seul point en marquant deux fois. Une première fois sur le double de Guillaume Morin et l'autre grâce au ballon sacrifice de Nicolas Loiseau. Les Castors donnent le coup de grâce aux visiteurs à la fin de cette manche, Maxime Morin part le bal avec un simple productif, suivi de Sasha Lagarde qui frappe un grand chelem permettant aux locaux de prendre les devants 9 à 3. Les Pirates inscrivent un dernier point sur le simple de Joël Sebastian en quatrième manche.

Le partant Valois, Gabriel Chiasson aura lancé cinq manches n’accordant que quatre coups sûrs et autant de points tout en réalisant quatre retraits au bâton. Il mérite ainsi sa deuxième victoire en trois décisions cette saison. David O’Neill lui est venu en relève n’accordant rien de bon à l’adversaire. Deneault-Gauthier encaisse un premier revers dans la LBMQ, lui qui avait déjà une victoire à sa fiche. Il a accordé sept coups sûrs et retiré trois frappeurs sur des prises. Les Pirates (8-1) rendent à nouveau visite aux Castors (4-4), vendredi prochain au Stade Léo-Asselin.