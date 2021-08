La Coupe Stanley était de passage à Chambly

La Ville de Chambly souligne être fière d’avoir accueilli la fameuse Coupe Stanley et Mathieu Joseph, joueur de hockey pour le Lightning de Tampa Bay et résidant de Chambly, le 15 août dernier dans le cadre d’un événement privé organisé par l’Association de hockey mineur de Chambly.

À cette occasion, près 250 joueurs de l’organisation et leurs familles ont pu admirer la coupe Stanley et rencontrer le hockeyeur étoile. La mairesse Alexandra Labbé et les conseillers municipaux Carl Talbot, Serge Gélinas et Richard Tétreault étaient présents pour féliciter le numéro 7 et lui faire signer le Livre d’or de la Ville.

Mathieu en a profité pour prendre des photos avec les jeunes sportifs en compagnie de la coupe Stanley. L’attaquant de la Ligue nationale de hockey a aussi transmis un message d’espoir à ceux-ci, soit de persévérer et de poursuivre leurs rêves pour les transformer en réalité.