Le planchodrome de Chambly modernisé et rénové

La Ville de Chambly est fière de souligner la fin des travaux de réaménagement au planchodrome du parc Gilles-Villeneuve (535, boul. Brassard). Un projet de 540 000 $ pour améliorer le lieu de prédilection de tous les adeptes de planche à roulettes, de patin à roues alignées, de vélo de type BMX ou de trottinette.

L’investissement visait notamment à refaire et agrandir le planchodrome en le dotant d’une nouvelle structure modulaire en béton, de type parcours, correspondant aux pratiques d’aujourd’hui. De plus, une restauration et mise aux normes d’une rampe « W » ont été effectuées. L’aménagement paysager a aussi été réalisé en régie par le Service des travaux publics de la municipalité.

Activités libres

Le planchodrome est accessible tous les jours de la mi-avril à la mi-novembre, du lever du soleil jusqu’à 23 h. La Ville de Chambly tient à rappeler qu’il s’agit d’un espace de pratique d’activités libres sans surveillance et demande la collaboration des parents pour faire respecter la réglementation.

Rappelons que les travaux ont été réalisés par des firmes spécialisées dans le domaine, Les Créations SpinWorks pour la conception et l’entreprise Papillon Skate Park pour la réalisation. De plus, une consultation auprès des utilisateurs avait été organisée à l’étape de la conception.