Une saison particulière se termine pour le Trifort de Chambly

La saison de triathlon 2021 a exigé de la flexibilité et de la résilience autant pour le conseil d’administration (CA) et les entraîneurs, que les membres du club. La saison a commencé par des entraînements en virtuel, puis les entraînements extérieurs en petits groupes ont été permis, et finalement ce n’est que vers la fin juin que les membres du Trifort ont enfin pu reprendre les entraînements de groupe en piscine.

À chacune des étapes, le CA et les entraîneurs adaptaient les entraînements aux nouvelles consignes et s’assuraient que les régles sanitaires étaient toujours respectées.

« En 2020, nous avons remboursé l’adhésion annuelle à tous les membres et annulé le Triathlon de Chambly ainsi que la course du Fort de Chambly, donc notre objectif pour cette année était simplement de redémarrer le club. Après une saison 2021 pour le moins chaotique, nous avons effectué un sondage auprès de nos athlètes, et plus de 90% sont satisfaits de leur saison, et près de 80% des membres ont l’intention de revenir en 2022. Pour moi, et le Trifort, c’est un gage de succès. » - Le président du club, François Villeneuve

Le triathlon est considéré comme un sport individuel, mais plusieurs se joignent à un club pour le côté social, profiter des conseils des entraîneurs et des autres membres, rester motivé et s’entraîner en vue d’un évènement. L’année 2021 fût donc un réel défi pour plusieurs puisque les entraînements de groupe ne pouvaient avoir lieu en début de saison, puis la plupart des compétitions ont été annulées ou reportées. Par contre, plus du tiers des membres du Trifort ont participé à un, ou plusieurs évènements qui ont eu lieu vers la fin de l’été et à l’automne.

Pour plusieurs athlètes du Trifort, le simple fait de s’entrainer de façon structurée, en solo ou en groupe, suffit amplement à leur besoin de bouger et rester en forme. Pour d’autres, c’est la préparation en vue de participer à un ou plusieurs évènements qui les motive, mais peu importe l’objectif, chacun peut trouver son compte à l’intérieur du club Trifort. Les entraînements pour la saison 2022 reprendront en janvier, et les inscriptions au club de triathlon Trifort de Chambly s’ouvriront d’ici quelques semaines via le site web, https://www.trifortdechambly. com/.