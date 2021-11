Le contrat de Jeff Petry deviendra-t-il un handicap?

Il s’agit déjà d’une quatrième défaite consécutive pour le Canadien de Montréal, après une puissante correction contre les Penguins de Pittsburgh par la marque de 6 à 0. Contrairement aux trois rencontres précédentes, le CH n’a montré aucun signe de combativité et poursuit sa saison très difficile.

Le pauvre Cayden Primeau a cédé cinq fois sur 31 lancées. Un gardien au manque clair d’expérience, qui n’a reçu aucun soutien de la part de ses coéquipiers. Il est donc difficile de lui reprocher la totalité des fautes, en sachant qu’il a très bien défendu son équipe contre les Rangers de New York, mardi soir.

Encore ce jeudi soir, Jeff Petry a fait l’objet de l’une des pires déceptions de l’équipe, durant cette visite de Sidney Crosby et sa bande. Ses trois mises en échec et ses deux tirs bloqués sont les seuls détails positifs de sa soirée de travail douteuse, lui qui a conclu avec un différentiel de -3, le tout avec deux buts dont il tire assurément le blâme.

Le plus gros problème avec le numéro 26, c’est qu’il ne s’agit pas que d’un faux bond de sa part. Le défenseur aîné du CH connait actuellement le pire début de saison de sa carrière, et ce, au moment où il touche le plus gros salaire de ses douze années dans la LNH.

Pour en ajouter une couche, le capitaine Shea Weber est parti et l’Américain devenait le seul défenseur à être capable de guider le navire en son absence. Pour Petry en 2021-2022, c’est deux passes et aucun point en 19 matchs, le tout avec un différentiel de -7. Au golf, il s’agirait d’une bonne statistique, mais la signification au hockey est tout autre.

Évidemment, on aurait plusieurs raisons de ne pas en vouloir à Petry. Weber est absent, d’autant plus qu’il joue chaque match avec une sérieuse blessure, ce n’est guère évident pour lui. Or, les chiffres indiquent clairement que le défenseur est sur la pente descendante. On parle d’un seul but marqué au cours de ses 66 derniers matchs.

De plus, l’ancien arrière des Oilers d’Edmonton a déjà eu à remplacer le numéro 6. Au moment où Shea Weber a subi une opération aux genoux en 2018, Petry a connu une saison de 42 points, campagne qui lui a offert la positive réputation qu’il traîne encore aujourd’hui.

Encore à cette époque, l’arrière était vu comme un héros à la ligne bleue du Canadien, mais en ce moment, il est incapable de reproduire cette mission qu’il a pourtant déjà remplie avec brio. C’est une preuve concrète que les meilleurs moments de sa carrière sont surtout derrière lui.

Pourtant, ce n’est pas ce qu’indique son contrat. À l’automne 2020, on disait que Marc Bergevin avait bien fait, en réglant rapidement une prolongation de contrat avec le défenseur droitier. Jeff Petry touchera une somme annuelle de 6,25 millions de dollars jusqu’à la saison 2024-2025.

On parle d’une entente venant à peine de s’amorcer et on a déjà hâte qu’elle se termine, si les performances de l’athlète en question ne s’améliorent pas. On parle non seulement d’un contrat très difficile à échanger désormais, mais également de 6,25 millions chaque année, qui ne pourront servir à s’offrir un joueur pouvant donner davantage à l’équipe. C’est triste à affirmer, mais cette entente vue autrefois comme une aubaine pourrait vite devenir un cauchemar.