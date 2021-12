Quelles consignes à respecter pour la saison de ski 2021-2022?

Alors que les mesures sanitaires sont resserrées en raison de la situation actuelle, l'Association des stations de ski du Québec fait le point sur les consignes à respecter pour les amateurs qui se présenteront sur les pentes dans les prochaines semaines.

L’Association des stations de ski du Québec demande la collaboration de tous afin que les prochaines semaines se déroulent de façon sécuritaire et que soient maintenues les activités tout au long de la prochaine saison.

Le resserrement des mesures sanitaires annoncées par le gouvernement cette semaine touche les installations intérieures des stations. La réduction à 50 % de la capacité des chalets, boutiques et aires de restauration amènera quelques ajustements opérationnels et logistiques tels que :

- Réduction du temps passé à l’intérieur à 30 minutes;

- Réservation des billets de ski à l’avance;

- Réservation sur l’heure du dîner;

- etc.

Voici quelques rappels afin de préparer une visite sécuritaire :

- Passeport vaccinal exigé pour les 13 ans et plus;

- Port du couvre-visage requis à l’intérieur;

- Lavage des mains fréquent;

- Recommandation de porter le couvre-visage dans les files d’attente et dans les remontées mécaniques (obligatoire dans les télécabines);

- Recommandation d’embarquer dans les télésièges avec les personnes d’un même ménage;

- Distanciation physique.

Le retour des températures plus froides et la neige reçue dans les derniers jours permettront aux équipes de fabriquer de la neige et de travailler les pistes afin d’agrandir le domaine skiable. « On fait aujourd’hui appel à la vigilance des amateurs de sport de glisse au respect des mesures sanitaires en place dans les stations. Ces dernières prennent tous les moyens afin que les activités hivernales demeurent sécuritaires pour les visiteurs et leurs employés, précise Yves Juneau, président-directeur général de l’Association des stations de ski du Québec. « Suivre les directives de la santé publique et se conformer aux mesures sanitaires, c’est vraiment une responsabilité partagée qui nous permet de protéger la santé de tous, à la montagne comme dans notre quotidien. »