Un entraîneur de la région repêchés par le Noir et Or

Le Noir et Or du Cégep de Valleyfield est fier d’annoncer la venue de deux nouveaux entraîneurs pour la saison 2022-2023, qui débutera officiellement en août prochain.

Le premier entraîneur, Coach Sébastien Archambault, a accepté de se joindre à l’équipe à titre d’adjoint à temps plein à l’entraîneur-chef et coordonnateur offensif. Il s’impliquera également à différents niveaux au sein du programme ce qui fait de lui un ajout important à l’équipe. Coach Archambault possède une feuille de route impressionnante. Entraîneur au Collège Charles- Lemoyne pendant 10 ans, il a notamment occupé divers postes dont entraîneur adjoint, entraîneur en chef, puis responsable du programme des sports, en plus d’être nommé au sein du « Club des bâtisseurs » de l’établissement. Il a été également coordonnateur des sports au Collège Letendre pendant 5 ans. Durant les 5 dernières années, Coach Archambault a été entraîneur adjoint et coordonnateur de la ligne offensive des Lynx du Cégep Édouard-Montpetit. Depuis 2017, coach Archambault a été responsable de la concentration football de l’école secondaire De Mortagne qui regroupe des joueurs des programmes civils de la région. M. Archambault pourra compter sur une expérience probante pour affronter ses nouveaux défis.

« C’est une excellente acquisition pour notre organisation! Je suis convaincu que Coach Archambault sera capable d’obtenir le meilleur de nos joueurs, ce qui sera certainement profitable pour tous », de dire l’entraîneur-chef, Patrick Nadeau. « Coach Archambault est un pédagogue qui a une éthique de travail hors du commun. C’est un entraîneur qui est proactif, organisé et qui vise toujours plus haut. Son expérience en tant que responsable des sports et d’entraîneur à différents niveaux au sein du RSEQ amènent une expérience notable et feront de nous une meilleure équipe, ce qui nous permettra d’avancer dans nos différents projets » d’ajouter l’entraîneur-chef.

Le second entraîneur à se joindre au Noir et Or, Coach Benoit Groulx, occupera le poste de coordonnateur adjoint à l’offensive et coach des quarts-arrières. Le football n’a plus de secrets pour Coach Groulx. Au cours de sa carrière de joueur, il a notamment été récipiendaire du prestigieux trophée Hec Crighton (joueur le plus utile au pays), trois fois récipiendaire du trophée Jeff-Russell (joueur le plus utile au Québec), deux fois champions de la Coupe Vanier et trois fois champions du Bol D’Or. « Coach Benoit Groulx est un gagnant et il va apporter une belle expérience au sein de notre équipe d’entraîneurs. L’équipe de football pourra compter sur une expertise des plus solides pour entamer sa prochaine saison », de souligner l’entraîneur-chef, Patrick Nadeau.

Comme entraîneur, Coach Benoit Groulx est considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs au Québec et est considéré comme un gourou de l’offensive. Il a été coordonnateur offensif pour les Gaiters de l’Université Bishops et de l’Université McGill. Depuis 2018, il est entraîneur et très impliqué au sein de programme de football du Collège Charles-Lemoyne. Il poursuivra d’ailleurs son excellent travail avec le Collège en plus de son implication à l’offensive avec le Noir et Or.

« Coach Sebastien et coach Benoit avaient le désir de travailler ensemble et le Noir et Or était un bon endroit pour le faire ! Nous sommes extrêmement fiers de les accueillir dans la grande famille du Noir et Or! », de conclure Patrick Nadeau.

La Direction du Cégep de Valleyfield se joint au comité de gestion et à tous les membres de l’équipe pour souhaiter la bienvenue à Sébastien Archambault et Benoit Groulx : deux ajouts de taille parmi l’équipe d’entraîneurs qualifiés dont profite actuellement le Football Noir et Or.