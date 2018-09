Des artistes originaires de Saint-Jean-sur-Richelieu performeront sur les scènes de l’International des montgolfières

L’International de montgolfières de Saint-Jean-sur- Richelieu est fier d’accueillir des artistes de la région, dont Serge and Peppers, le conteur pour enfants Bastien et le chanteur Simon Kingsbury.

Serge and Peppers est constitué de quatre amis provenant de groupes de musique différents, entre autres 83/4 band, Bill Boquet et Barnak. Ils présentent à leur façon toutes les facettes de la musique des Beatles. Ils vous promettent un spectacle puissant et mémorable le 15 août prochain sur la scène Découverte Tim Hortons.

Bastien, des productions Bastien, est un personnage pour enfant originaire de Saint-Jean-sur- Richelieu. Il racontera ses aventures dynamiques et interactives issues de ses 10 capsules développées en collaboration avec le défi Pierre Lavoie. Année après année, Bastien vient surprendre l’International avec ses histoires uniques en son genre. Très heureux d’encourager cet événement de la région, il aime ressentir l’énergie des petits et des grands en se distinguant par ses contes nécessitant la participation de tous. Vous pourrez le voir au Camping Utopia de Sutton durant l’été et le 14 et le 18 août à l’International de montgolfières sur la scène Découverte Tim Hortons.

Simon Kingsbury, chanteur et guitariste, est chaleureusement accueilli par la critique avec ses deux albums dont son tout nouveau: Plaza. Deux nominations au GAMIQ, un passage aux FrancoFolies de Montréal et de nombreux spectacles à travers la province lui permettent de se démarquer dans l’univers rock québécois, lequel il aura l’occasion de présenter le 18 août lors de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Pour vous procurer des billets et passeports, visitez le : montgolfieres.com

La 35e édition de l’International de montgolfières aura lieu du 11 au 19 août 2018. D’ici là, suivez

nous sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram)