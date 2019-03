Centraide Richelieu-Yamaska récolte plus de 1 900 000 $

C’est avec fierté que Centraide Richelieu-Yamaska (R-Y) vous dévoile son résultat de campagne 2018 : 1 940 043 $ destinés à atténuer les effets de la pauvreté et de l’exclusion sociale chez les personnes vulnérables de la région. Rappelons que l’objectif 2018 avait été fixé à 1 850 000 $ pour changer des vies sur le territoire.

« Ce résultat démontre l’apport important des entreprises et des organismes communautaires dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale sur le territoire Richelieu-Yamaska. Le succès de notre grande campagne est le fruit de l’implication et de la générosité des donateurs individuels et corporatifs envers leur communauté. Pour l’année 2018-2019, ce sont 1 456 428 $ qui seront investis auprès de 61 ressources des régions de Richelieu-Yamaska qui apportent soutien, espoir et dignité aux gens d’ici et leur permettent de reprendre du pouvoir sur leur vie. Au total, c’est une personne sur cinq qui a recours aux ressources appuyées par Centraide », a affirmé la directrice générale p.i., Bernadette Caron. Centraide R-Y est un acteur de premier plan pour ses milieux communautaires. « Au lieu d’être en constante recherche de financement, les organismes peuvent concentrer davantage leur énergie à offrir des services et à agir en première ligne, afin de bâtir un avenir de qualité pour tous les membres de notre communauté », a ajouté Mme Caron. Centraide R-Y œuvre dans 7 MRC : MRC d’Acton, MRC de Brome-Missisquoi, MRC de la Haute-Yamaska, MRC des Maskoutains, MRC Pierre-De Saurel, MRC de Rouville et MRC de la Vallée du Richelieu.

Au sujet de Centraide

Toutes les régions du Québec sont desservies par les Centraide, lesquels sont autonomes et gérés par des conseils d'administration indépendants et représentatifs de leur communauté. Chacun recueille sur son territoire pour y investir ensuite afin d'agir sur la pauvreté et l'exclusion sociale avec le souci constant d’avoir le plus d’impact possible. Ils soutiennent ainsi 1 500 organismes et projets communautaires qui aident et réconfortent 1,5 million de personnes vulnérables d’ici. Les Centraide du Québec sont également membres de Centraide Canada qui réunit près de 100 Centraide et United Way à travers le pays.

Pour plus d’information ou pour donnez, visitez le www.centraidery.org.