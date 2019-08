Du 8 au 18 août, on s’approprie son marché public local

Plus d’une dizaine de marchés publics locaux tiendront des activités spéciales entre le 8 et le 18 août. L’objectif? Célébrer la 11e édition de la Semaine québécoise des marchés publics, une initiative de l’Association des marchés publics du Québec (AMPQ). Une belle occasion de s’approprier ce lieu où la fraîcheur règne.

Pour l’occasion, la porte-parole de l’évènement, l’autrice et nutritionniste gourmande Julie Aubé, sera présente pour faire un quiz gourmand et faire tirer des prix au Marché du mercredi à Varennes le 14 aout et au Marché public du Vieux-Saurel (Sorel) samedi le 17 aout.

Les autres marchés publics de Montréal tiendront également des activités spéciales pour la semaine québécoise des marchés publics :

Marché de Boucherville - Marché Lionel-Daunais

Le marché bio-local (Candiac)

Marché public de Chambly

Le marché public de Cowansville

Marché de la Station Gourmande de Farnham

Marché fermier de Frelighsburg

Marché fermier du comté de Huntingdon

Marché des Saveurs de l'Île-Perrot

Marché public de Lac-Brome (Knowlton)

Marché des Jardiniers de Laprairie

Marché public Saint-Bruno-de-Montarville

Le 1555 Marché public de Saint-Hyacinthe

Les Matinées gourmandes (marché rotatif)

Marché Fermier de Saint-Lambert

Marché public de Sainte-Julie

Marché public Mont-St-Hilaire

Marché public Le Vénisien (Venise-en-Québec)

Julie Aubé sillonnera les routes du Québec pour aller à la rencontre des consommateurs gourmands dans huit marchés publics, du Bas-Saint-Laurent, à la Montérégie en passant par la Gaspésie, la Mauricie et le Centre-du-Québec. « Notre assiette se gorge de sens quand on associe des histoires et des visages aux aliments. C'est la magie de mettre au menu des rencontres avec les gens qui produisent notre nourriture, que ce soit à la ferme ou chaque semaine au marché public! », explique-t-elle.

Tout l’impact de l’achat local

« Le mois d’août est le moment idéal pour aller à la rencontre des producteurs en marchés publics. L’abondance des étals, les sourires sur les visages, les rencontres et les moments en famille font en sorte que faire le plein d’aliments frais devient une réelle expérience humaine, éducative et même culturelle! On peut prendre l’habitude de faire le plein à son marché de village ou de quartier, mais on peut aussi visiter les marchés publics qui croisent la route de nos vacances. Quelle meilleure porte d’entrée pour s’initier aux saveurs régionales et se faire recommander le meilleur resto du coin ? » soulève Jean-Nick Trudel, directeur général de l’AMPQ.