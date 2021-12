Malades chroniques, femmes enceintes et travailleurs de la santé invités à recevoir une 3e dose

La Direction de santé publique de la Montérégie invite les personnes atteintes de maladies chroniques, les femmes enceintes et les travailleurs de la santé à prendre rendez-vous pour obtenir une dose de rappel du vaccin contre la COVID.

Les personnes les plus à risque de souffrir de complications de la COVID, à cause de leur état de santé, sont aussi conviées à recevoir une dose additionnelle de vaccin.

Pour obtenir un rendez-vous, il faut avoir reçu sa 2 e dose il y a six mois ou plus. La façon la plus simple, c’est de s’inscrire en ligne en consultant la page Québec.ca/vaccinCOVID. Les travailleurs de la santé en contact avec des patients devront prendre rendez-vous en utilisant le lien qui sera fourni par leur employeur.

Une dose de rappel est aussi recommandées aux personnes âgées de 60 ans et plus. À compter du 4 janvier, ce sera au tour des gens âgés de 65 à 69 ans à être invités à prendre rendez-vous, alors que dès le 6 janvier, les rendez-vous seront ouverts aux gens de 60 à 64 ans.

La vaccination progresse encore en Montérégie

La vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans, qui a débuté le 24 novembre dernier, progresse à un bon rythme en Montérégie. Actuellement, près de 30 % des enfants de la région ont reçu un premier vaccin contre la COVID et ce taux augmente de jour en jour, ce qui est encourageant.

La directrice de santé publique de la Montérégie, Dre Julie Loslier, invite les parents qui hésitent encore à faire vacciner leurs enfants à consulter cette page où l’on trouve des informations et des vidéos qui répondent à bien des questions qu’ils peuvent se poser : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/vaccination-jeunes.

Actuellement, en Montérégie, le groupe d’âge le plus touché par la COVID est celui des enfants âgés de la naissance à 9 ans. Près de la moitié des éclosions (40%) surviennent actuellement en milieu scolaire et les élèves des écoles primaires sont ceux qui sont les plus touchés.

Pour plus d’information sur la COVID en Montérégie, nous vous invitons à consulter le portail https://www.santemonteregie.qc.ca/conseils-sante/coronavirus-covid-19.

La santé publique publie chaque semaine des informations ainsi que des données sur sa page Facebook qu'on peut consulter à l’adresse suivante : https://www.facebook.com/DSPMonteregie/.