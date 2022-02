Deux maires de la région intègrent le C.A. d'Exo

Ce mercredi le 2 février , les élus de la couronne sud ont désigné quatre nouveaux administrateurs pour les représenter au conseil d’administration d’exo. Parmi eux, on retrouve deux maires de localités situées dans la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent.

Les nouvelles recrues qui s'ajoutent aux administrateurs de l'organisme de transport sont:

- Alexandra Labbé, mairesse de Chambly;

- Éric Allard, maire de Châteauguay;

- Pierre Séguin, maire de L’Île-Perrot;

- Mario Lemay, maire de Sainte-Julie;

Au cours de la rencontre qui a eu lieu en visioconférence, exo en a profité pour présenter l’organisation, ses défis et ses projets porteurs aux élus.

Nouveaux membres du conseil d’administration

Les représentants de la couronne sud ont élu quatre nouveaux administrateurs pour siéger au conseil d’administration d’exo. Ceux de la couronne nord ont déjà désigné leurs nouveaux administrateurs le 1er février dernier.

Le conseil d’administration d’exo est composé de 15 administrateurs au total, dont 7 membres indépendants et 8 élus des couronnes nord et sud (4 par couronne), comme le prévoit la Loi sur le réseau de transport métropolitain.

« Je souhaite chaleureusement la bienvenue aux nouveaux membres du conseil d’administration élus aujourd’hui par leurs homologues des municipalités de la couronne sud. Ensemble, nous poursuivrons le travail afin de répondre à notre mandat : devenir un acteur incontournable de la mobilité dans la grande région métropolitaine », a souligné Josée Bérubé, présidente du conseil d’administration d’exo.

Exo tient à remercier les représentants précédents de la couronne sud, dont les mandats sont venus à échéance en novembre dernier, pour leur engagement envers le transport collectif dans la région métropolitaine.

Partenaire des municipalités

La rencontre des élus de la couronne sud a également été l’occasion pour exo de réitérer son rôle de partenaire de la mobilité des municipalités auprès des mairesses et des maires, dont plusieurs ont nouvellement été élus en novembre 2021.

« Exo est fier de travailler en étroite collaboration avec les municipalités qu’il dessert, notamment sur la couronne sud. Nous nous engageons à renforcer encore davantage cette collaboration au cours des prochaines années pour développer ensemble des solutions de mobilité qui répondent aux besoins réels des municipalités et des citoyens », a déclaré Sylvain Yelle, directeur général d’exo.

Au cours de la rencontre, Sylvain Yelle et son équipe ont présenté aux élus les nombreuses réalisations d’exo ainsi que ses grands projets porteurs et leurs bénéfices pour la couronne sud. Parmi ceux-ci, la refonte des réseaux d’autobus, qui consiste à reconfigurer complètement les horaires, les fréquences et les parcours des autobus, est déjà bien amorcée dans le secteur La Presqu’Île. La première phase de consultations publiques est en effet maintenant terminée.



L’entrée en service du nouveau réseau d’autobus dans les secteurs Chambly-Richelieu-Carignan, Le Richelain et Roussillon est prévue pour l’automne 2022, simultanément à l’ouverture de l’antenne Rive-Sud du REM. À terme, les réseaux d’autobus de tous les secteurs du territoire d’exo seront reconfigurés pour répondre aux besoins réels des citoyens.

Le programme exobus a également fait l’objet d’une présentation aux mairesses et aux maires. Ce programme majeur consiste à modifier le modèle d’affaires d’exo afin qu’il devienne progressivement propriétaire de sa propre flotte d’autobus électriques et de ses garages. Exo sera alors en mesure de limiter davantage ses émissions de GES grâce à une flotte d’autobus verts.

« Cette première rencontre de l’année avec les élus est le coup d’envoi d’une grande démarche de collaboration avec les municipalités. Au courant de l’année, nous irons à la rencontre de plusieurs conseils municipaux pour échanger avec eux à propos du transport collectif et de ses avantages. Il est essentiel de travailler de concert avec les municipalités pour relancer l’achalandage dans le transport collectif », a conclu Sylvain Yelle, directeur général d’exo.