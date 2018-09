Cadeaux promotionnels: faites différent cette année

Vous cherchez une idée originale pour les cadeaux corporatifs de vos clients à Noël? Alco Prévention Canada pourrait bien avoir le cadeau parfait pour vous.

Pourquoi ne pas offrir un cadeau utile et différent de ce que vous avez pu offrir jusqu’à présent? Un détecteur d'alcool constitue un cadeau qui vous offrira les avantages suivants :

1. Cadeau unique! Beaucoup de gens n'ont pas de détecteur d'alcool.

2. Vous sauverez peut-être une vie, éviterez un accident ou une perte de permis de conduire.

3. Cadeau éthique et responsable. Superbe image corporative.

Parmi le vaste choix, offrez des éthylotests originaux, munis de porte-clés et du logo de l'entreprise! Ces petits détecteurs on même obtenu la note de 9 sur 10 du magazine Car and Driver! Une marque de fiabilité incroyable!

En planification d’articles promotionnels, Noël est à nos portes! Profitez de cette période de l’année pour faire vos achats et obtenez des rabais intéressants!

Quelques faits intéressants sur les éthylotests :

Un cadeau utile et éthique, puisque selon le dernier sondage CROP portant sur la prévention de l’alcool au volant, 67 % des Canadiens recherchent des outils de détection d’alcool.

En offrant cet outil de prévention, vous véhiculez un excellent message à vos employés et clients en leur démontrant que vous tenez à eux.

Ce faisant, vous rehausserez votre image de marque.

Offert à partir de seulement 4,95 $! (éthylotest à usage unique)

Contactez sans tarder Alco Prévention Canada au : 1 888 863-8660 poste 2611 pour de plus amples renseignements et pour recevoir la fiche technique du produit de votre choix.