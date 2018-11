TELUS est à la recherche des PME de Chambly les plus engagées dans leur communauté

Pour la quatrième édition des « Prix TELUS | PME impliquée », TELUS est à la recherche des entreprises les plus engagées dans leur communauté.

La population, les entreprises et les organismes de Chambly et de la Montérégie qui souhaitent soumettre la candidature d’une PME qui se démarque par ses actions philanthropiques peuvent le faire en complétant le formulaire à l’adresse suivante, d’ici le vendredi 17 octobre 2018 à midi : https://goo.gl/forms/9cXmXpdwjI2tOD723.

Pour être retenue, une PME doit être établie dans la grande région de Montréal et composée d’un maximum de 300 employés. Elle doit également s’être illustrée par sa contribution à l’avancement du milieu communautaire de sa région et au rayonnement des organismes qu’elle appuie. La PME gagnante recevra une bourse de 5 000 $ qu’elle pourra remettre à l’organisation caritative de son choix.

Les finalistes du « Prix TELUS | PME impliquée » seront sélectionnés par un jury composé de chefs de file la communauté des affaires ainsi que de membres de l’équipe TELUS et de son Comité d’investissement communautaire de Montréal. « Le Prix TELUS | PME impliquée » sera remis le 31 octobre prochain, lors de la Célébration communautaire de TELUS.

« Pour une quatrième année consécutive, TELUS souhaite reconnaître les efforts et la générosité des PME qui s’engagent volontiers à améliorer le bien-être de notre collectivité, souligne Marine Groulx, directrice principale, Affaires communautaires de TELUS. Nous lançons un appel aux entreprises, à la population et aux organismes de la Montérégie afin de nous aider à dénicher les perles rares du milieu des affaires et les remercier à leur juste valeur. »

Alia Conseil: PME gagnante en 2017

L’an dernier Alia Conseil avait remporté le premier prix et s’était illustrée pour l’ampleur de son engagement communautaire notamment auprès de Leucan, YWCA Québec, Jeunes musiciens du monde et la Fondation Asselin du Cégep de Jonquière.