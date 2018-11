Ouverture de la succursale SQDC à Saint-Jean-sur-Richelieu

La Société québécoise du cannabis (SQDC) a annoncé hier le déploiement de douze points de vente et d’un site web transactionnel dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale (C-45) et conformément à l’encadrement provincial (loi 157) ce 17 octobre 2018.

Ceci constitue la première étape du déploiement des succursales pour rendre disponible le cannabis à travers un réseau de vente sécuritaire dans une perspective d’intégrer les consommateurs au marché licite et de protection de la santé publique. La vente en ligne dans www.SQDC.ca sera également fonctionnelle dès le 17 octobre afin de desservir l’ensemble du territoire québécois. Rappelons que l’ensemble des succursales de la SQDC ont pignon sur rue et sont localisées dans des zones facilement accessibles par la clientèle. Elles sont aussi obligatoirement éloignées d’un minimum de 250 mètres des écoles primaires et secondaires (150 mètres pour la Ville de Montréal).

La formation des conseillers

Afin de conseiller l’achat de cannabis de façon responsable et dans une perspective de protection de la santé, les conseillers de succursale de la SQDC ont reçu une solide formation avant leur entrée en fonction le 17 octobre. Élaborée conjointement par la SQDC et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), cette formation a permis aux employés d’acquérir toutes les connaissances nécessaires pour bien saisir les lois et les règlements sur le cannabis ainsi que la mission de l’entreprise. Ainsi la SQDC peut compter sur des conseillers formés pour accompagner les clients de façon responsable.

Des succursales adaptées

Les magasins sont le reflet de notre mission et de notre volonté de rendre toute l’information accessible sans encourager la consommation. Ceux-ci sont conçus pour favoriser la sécurité des clients et des conseillers ainsi que pour diffuser des renseignements concernant l’éducation et le conseil. Les succursales comportent trois sections. La première est l’accueil qui sert à valider l’âge des clients. Les produits ne sont pas visibles à partir de cette section. Deuxièmement, la zone conseil forme le cœur de la succursale et est l’endroit où sont dispensés les services-conseils axés sur l’information et l’accompagnement dans une perspective de santé et d’éducation. Les produits sont présentés derrière le comptoir et ne seront pas directement accessibles aux clients. L’affichage simple et éducatif permet d’obtenir en un rapide coup d’œil toute l’information relative aux produits. Des affiches et de la documentation présentent également les risques associés à la consommation du cannabis, les mises en garde et les ressources d’aide disponibles au besoin. La troisième zone, dont l’accès est restreint et sécurisé, est quant à elle destinée à l’entreposage.

Les produits disponibles

Les produits de cannabis sont offerts en trois différentes espèces: Indica, Sativa et Hybride et se déclinent en plusieurs variétés qui possèdent chacune des effets, des arômes et des taux de THC et CBD différents. Les produits sont disponibles sous forme de fleur séchée, cannabis moulu, préroulé, huile, atomiseur oral et pilule. Aucun produit comestible ne sera offert, tel que prescrit par les lois provinciale et fédérale. Des icônes d‘intensité, d’arômes et de type de produits sont facilement repérables en succursale ou en ligne et les conseillers sont formés pour guider les consommateurs à faire des choix éclairés et responsables. Les prix des produits sont concurrentiels et reflètent leur qualité, leur traçabilité ainsi que l’accompagnement offerts aux clients.

Pour une consommation responsable

La SQDC entend remplir le mandat que lui a confié le gouvernement du Québec avec toute la rigueur et la diligence nécessaire pour assurer la distribution et la vente au détail du cannabis dans une perspective de protection de la santé, afin d’intégrer les consommateurs au marché licite du cannabis et de les y maintenir, sans en favoriser la consommation.

Liste des succursales ouvertes le 17 octobre 2018

Québec – 670, rue Bouvier

Québec – 2491, chemin Sainte-Foy

Lévis – 95, route du Président-Kennedy

Trois-Rivières – 3548, boul. des Forges

Drummondville – 965, boul. St-Joseph

Montréal (Peel) – 970, rue Sainte-Catherine Ouest

Montréal (L’Acadie) – 9250, boul. de l’Acadie

Montréal (Rosemont-Petite-Patrie) – 6872, rue St-Hubert

Rimouski – 110-1, rue St-Germain Ouest

Mirabel – 13421, boul. Curé-Labelle

Saint-Jean-sur-Richelieu – 174, boul. Saint-Luc, suite 114

Mascouche – 172, montée Masson

Heures d’ouverture

Du lundi au vendredi de 10 h à 21 h

Samedi et dimanche de 10 h à 17 h