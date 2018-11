Lancement du Novembre Bleu pour encourager l’achat et la vente en ligne au Québec

Branchons les PME est fier de lancer aujourd’hui le Novembre Bleu, une campagne nationale visant à soutenir et à encourager l’achat et la vente en ligne au Québec.

L’organisme invite les marchands québécois à offrir des rabais sur leur boutique en ligne entre le 1er et le 30 novembre afin de se positionner sur le web et d’être compétitifs face aux plus gros joueurs étrangers.

À titre de porte-parole, François Charron souhaite s’adresser au grand public afin d’encourager les Québécois à acheter localement sur internet.

« Sur les 9,1 milliards de dollars que les Québécois achètent par année sur le Web, 3$ sur 4 sortent de la province. Il est temps de ramener l’argent chez nous. Le Novembre Bleu permettra à nos marchands de bénéficier des achats de Noël des Québécois avant que ceux-ci dépensent à l’étranger au cours du Black Friday et du Cyber Monday », affirme François Charron.

Comment participer au Novembre Bleu?

Les marchands sont invités à proposer des rabais durant le mois de novembre dans leur boutique en ligne et d’y afficher le logo du Novembre Bleu. Branchons les PME demande aussi aux organismes, associations et fournisseurs de technologies Web d’encourager et promouvoir la participation de leurs détaillants au Novembre Bleu.

Le grand public trouvera une liste de marchands participants sur le site web novembrebleu.ca.