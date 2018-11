Coup d’envoi de la 21e édition du Défi OSEntreprendre Montérégie

Le président d’honneur du Défi OSEntreprendre Montérégie, Pierre Paré, président de Paré Assurances, a donné le coup d’envoi de la 21e édition à l’occasion d’un 5 à 7 d’affaires organisé par Moov Événement.

M. Paré est propriétaire de Paré Assurances, une entreprise présente en Montérégie depuis plus de 60 ans! Il a su se tailler une place de choix dans l’univers de l’entrepreneuriat et est donc une figure inspirante pour la relève.

« Le Défi OSEntreprendre est une opportunité pour les entrepreneurs et étudiants de la région de faire rayonner leur savoir-faire et leur entreprise à grande échelle. On sent un vent positif dans le milieu des affaires en Montérégie qui se traduit par de nombreuses créations d’entreprises » a mentionné M. Paré.

Faites rayonner les initiatives entrepreneuriales

Dans les années passées, plusieurs projets scolaires et d’affaires de la région se sont démarqués à l’échelon national, notamment Au Machin Chouette Centre d’amusement, Projet d’élevage de ténébrions Meunier et les Tawashis de Mini-Recy. L’an dernier, la région de la Montérégie a accueilli plus de 500 projets, dont 287 projets dans le volet Entrepreneuriat étudiant et 214 plans d’affaires dans le volet Création d’entreprise.

Donne vie à tes idées et OSEntreprendre!

Après avoir franchi l’étape de sélection régionale, les lauréats se partageront près de 20 000 $ en bourses. Le compte à rebours est commencé! La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 12 mars 2019 à 16 h. Une activité de remise de prix, qui aura lieu le 24 avril prochain à la Corporation du Fort St-jean, couronnera les lauréats à l’échelon régional.

Tous les critères d'admissibilité, ainsi que la liste des catégories et des prix spéciaux, sont accessibles en ligne : osentreprendre.quebec.

À propos du Défi OSEntreprendre

Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales des jeunes du primaire jusqu’à l’université avec son volet Entrepreneuriat étudiant, les nouveaux entrepreneurs avec son volet Création d’entreprise et les parcours inspirants avec son volet Réussite inc. Il se déploie et s’enracine aux échelons local, régional et national. Pour sa mise en œuvre, plus de 350 agents responsables se mobilisent dans les 17 régions du Québec afin de mettre en lumière les projets issus de leur milieu.