Nouvelle campagne de prévention des accidents du travail par la CNESST

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lance aujourd’hui sa nouvelle campagne publicitaire en matière de santé et de sécurité du travail. Cette année, pour sensibiliser la population à cet enjeu social, l’accent est mis sur l’ampleur des accidents du travail.



Toutes les 6 minutes, il se produit un accident du travail. Derrière ce chiffre, ce sont 236 travailleurs par jour qui se blessent au Québec, ce qui représente plus de 86 000 accidents du travail en un an. C’est donc dire qu’il se produit un accident du travail en ce moment même.



Les accidents surviennent dans tous les milieux de travail, petits et grands, ainsi que dans tous les secteurs d’activité. La CNESST vise à faire de la santé et la sécurité du travail une valeur de société, de manière à entraîner des changements de comportements, pour des milieux de travail toujours plus sains et sécuritaires pour tous et toutes.



« La santé et la sécurité doit faire partie intégrante de la culture d’entreprise dans tous les milieux de travail, petits et grands. Pour soutenir l’employeur et le travailleur dans leurs démarches de prise en charge, la CNESST exerce son leadership de concert avec un solide réseau de partenaires. C’est grâce à cette grande mobilisation que les milieux de travail seront toujours plus sains et sécuritaires », affirme Mme Manuelle Oudar, présidente du conseil d’administration et chef de la direction de la CNESST.



« Cette nouvelle campagne de la CNESST permettra, j’en suis convaincu, de sensibiliser la population au fait qu’encore trop de personnes sont blessées ou meurent au travail. Des solutions existent pour prévenir les accidents. C’est ainsi que nos entreprises seront plus efficaces et qu’elles demeureront compétitives. C’est aussi de cette manière qu’elles réussiront à attirer et, surtout, à retenir leur plus précieuse ressource : leur main-d’œuvre », ajoute pour sa part, M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.



Sur toutes les plateformes



À compter d’aujourd’hui, et ce, jusqu’au 9 décembre, la CNESST diffusera à la télévision et sur le Web un message de 30 secondes, en français, ainsi qu’un message radio, sur les stations tant francophones qu’anglophones.



Pour en savoir davantage, visitez le site Internet de la campagne, à parlerSST.com.