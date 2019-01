Expo Entrepreneurs et le Garage & co lancent l’appel aux entrepreneurs de la Montérégie

Après le succès de sa première édition tenue en janvier dernier, Expo Entrepreneurs revient la semaine prochaine, les 23 et 24 janvier 2019 à la Place Bonaventure de Montréal. Visant à stimuler la culture entrepreneuriale dans toutes les régions du Québec, l’événement compte déjà plus de 5 000 inscrits pour cette deuxième édition, dont près de 600 venant de la Montérégie.

Pour inspirer la population à se lancer en affaires, favoriser les connexions et accélérer la croissance des entreprises québécoises, Expo Entrepreneurs veut rassembler l’ensemble de l’écosystème entrepreneurial en mettant à disposition plusieurs outils et activités utiles aux entrepreneurs.

Le Garage & co, premier incubateur et accélérateur de la Montérégie, participera ainsi pour la deuxième fois à l’événement et appelle à une plus grande mobilisation de l’écosystème de la Montérégie.

« Nous avons participé à la première édition d’Expo Entrepreneurs l’an dernier sans trop savoir à quoi nous attendre et avons été agréablement surpris par la qualité de l’événement, son rayonnement et le professionnalisme de son équipe. Le choix du lieu, la programmation et la présence des connecteurs nous ont permis de nous reconnecter avec l’écosystème entrepreneurial montérégien et québécois et de renforcer des liens avec nos pairs. Nous avons également pu aider les entrepreneurs présents à faire progresser leurs projets et les connecter avec les ressources les mieux adaptées à leur situation pendant l’événement (et même après). C’est avec enthousiasme que nous participons à cette seconde édition! » explique Ian-Patrick Thibault, Directeur général chez Le Garage & co.

Les inscriptions sont ouvertes et disponibles en ligne jusqu’au 18 janvier.