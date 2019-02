Coup de Pouce Montérégie lance un appel aux éducatrices à la petite enfance et aux cuisiniers

L'équipe de Coup de Pouce Montérégie recrute actuellement des éducatrices à la petite enfance et des cuisiniers.

Plus d'une vingtaine de postes sont disponibles sur appel avec possibilité de 35 à 40 heures par semaine, et ce, pour l'ensemble du territoire de la Montérégie (de Vaudreuil-Soulanges à Sorel-Tracy) et de l'ouest de l'Île de Montréal.

Que vous possédiez un diplôme en éducation à la petite enfance, ou une expérience pertinente dans le domaine, l'équipe de Coup de pouce Montérégie a besoin de vous. Les postes sont ouverts aux femmes ainsi qu'aux hommes. Les éducatrices spécialisées sont aussi invitées à déposer leur candidature.

Pourquoi travailler pour Coup de Pouce ?

Acquérir de l’expérience de travail dans votre domaine;

La chance de visiter plusieurs services de garde;

Vous faire connaître dans le réseau;

Horaire flexible;

Salaire compétitif.

Description des postes

Remplacer les éducateurs et éducatrices dans différents services de garde;

Appliquer le programme éducatif du Ministère de la Famille;

Assurer la sécurité et le bien-être des enfants;

Emploi sur appel avec possibilité de travailler jusqu’à 40h/semaine selon les demandes et vos disponibilités.

Exigences

DEC ou AEC en éducation à l’enfance complété ou en voie de complétion;

Et/ou

Expérience pertinente dans un service de garde ou stage réussi;

Certificat de secourisme adapté à la petite enfance d’un minimum de 8 hrs incluant un volet sur la gestion des allergies sévères ;

Vérification de l’absence d’empêchement

Cuisiniers demandés

Vous avez une expérience en cuisine d’établissement (ex. : hôpitaux, CHSLD ...) ? Vous souhaitez avoir un horaire qui se conjugue parfaitement à votre vie familiale ? Et bien, l'équipe de Coup de pouce Montérégie est également à la recherche de cuisiniers, pour des postes à Châteauguay et Salaberry-de-Valleyfield.

Description du poste

Titre : Cuisinier en établissement;

Type d'établissement : En installation avec des enfants de 0 à 5 ans;

Exigences : Expérience en institution, certification de la MAPAQ, être au fait des différentes contraintes alimentaires;

Horaire : Du lundi au vendredi de 7h à 14h;

Salaire : Très concurrentiel.

Pour soumettre votre candidature

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel : [email protected] ou par télécopieur : 450-510-3953.

Pour plus de détails : 450 424-5784, www.alternativecoupdepouce.ca.