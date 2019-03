5 conseils pour réussir à coup sûr votre lancement de produit en 2019

Sans nouveaux produits et dans un environnement où la concurrence fait rage, l’entreprise est vouée à stagner. Mais le succès d’un produit dépend largement de son lancement. Comment le réussir sans commettre d’erreurs ?

Faire un diagnostic de votre marché

La phase de diagnostic est indispensable à l’élaboration de la stratégie marketing. Elle va déterminer votre plan d’action. Vous devez donc analyser la situation de votre secteur d’activité, en particulier la structure de vos ventes : produits, marge, circuit de distribution, taux de conversion… Approfondissez votre marché, vos clients types, leur profil, leurs besoins, leurs appréhensions, les mots clés qu’ils utilisent, leur taux de satisfaction.

L’idée est tout à la fois de connaître votre rentabilité, mais aussi de vous adresser à un segment précis à l’aide d’un message clair et convaincant. L’erreur fatale serait de vous tromper sur les besoins de votre clientèle.

Répondre à la demande

Le fait d’élaborer un produit innovant ne suffit pas, son design non plus. Vous devrez donc réaliser une campagne de prélancement. Pour cela, posez-vous la question de savoir comment toucher votre cible, quelle sera votre offre, son prix, les obstacles éventuels (un marché insuffisant par exemple ou une concurrence trop forte…).

Élaborer un plan marketing

Ne perdez pas de vue que toucher une clientèle existante est toujours plus simple pour lancer un nouveau produit. Positionnez-le en réfléchissant à sa valeur ajoutée, aux bénéfices qu’il apportera à vos clients. C’est la phase au cours de laquelle vous devez préciser la perception que le produit suscitera. Et le moment aussi de définir l’axe de votre stratégie : vendre votre produit en direct sur internet, lui donner d’abord une image haut de gamme en faisant appel à un designer, etc.

Concevoir les actions marketing

Il est temps de faire connaître votre produit de différentes manières : concevoir une bannière publicitaire sur le site de la marque, rédiger des contenus sur votre blogue ou une newsletter, choisir la création d'un spot publicitaire à poster sur les réseaux sociaux pour augmenter votre référencement dans les moteurs de recherche, concevoir un spot radio, un encart publicitaire dans la presse en ligne ou papier…

Former sur votre produit

Cette formation s’adresse tout autant à l’interne qu’à l’externe. Préparez des argumentaires pour vos commerciaux, envoyez un communiqué de presse, participez à des salons, organisez une journée portes ouvertes, élaborez une vidéo de formation, bref soyez pédagogique, le succès est à portée de main.