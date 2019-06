Plus de 1 500 personnes inaugurent le BMR de Napierville

Les citoyens de la région de Napierville se sont présentés en grand nombre à la Fête d’ouverture officielle du BMR de Napierville le 20 mai dernier. On estime à plus de 1 500 le nombre de visiteurs, et la présence de l’ambassadeur BMR, Hugo Girard, y a certainement contribué.

« Ce sont plus de 500 000 $ qui ont été investis au cours de la dernière année dans le renouvellement de la façade et le réaménagement complet du magasin, a affirmé Sylvain Brault, président de La Coop Unifrontières, lors de son bref discours. Avec l’offre bonifiée de produits et services agricoles, en plus de l’excellent service offert par notre personnel motivé et qualifié, nous sommes persuadés que c’est toute la population de Napierville qui en sort gagnante. C’est pourquoi nous sommes très heureux de vous souhaiter : Bienvenue chez vous! »

Le vente de produits à petits prix sous la grande tente fut très populaire, tout comme les hot dogs Lafleur et le cheddar frais de la Fromagerie Saint-Guillaume. Hugo Girard a généreusement signé des autographes et pris la pose avec les visiteurs tout l’après-midi. Quelques téméraires ont tenté de relever le défi d’Hugo, soit de soulever le Louis Cyr (un poids de 173 livres), sans succès.