Content marketing : pourquoi un livre blanc est-il une stratégie efficace pour débuter ?

Le content marketing est une stratégie de contenu plus efficace et moins coûteuse que le marketing traditionnel. Cela tient surtout au fait qu’il utilise plusieurs leviers : réseaux sociaux, blogues, référencement naturel grâce au SEO… Mais aussi parce qu’il utilise différents formats, dont le livre blanc, très tactique ! On vous dit tout.

Un format web de premier choix

Le livre blanc est un des piliers de l’inbound marketing, proche de l’e-book mais plus court. Son

format PDF est téléchargeable gratuitement, ce qui constitue un atout essentiel.

Côté contenu, le livre blanc répond à un problème rencontré par un prospect ou même un client, en cela d’ailleurs c’est aussi un outil de fidélisation.

Bref, en communiquant des informations pratiques, il permet surtout de récupérer des données

précieuses à exploiter via un formulaire à remplir avant le téléchargement : adresse courriel, âge, localisation géographique, téléphone… Le livre blanc permet donc de générer des leads et de récupérer des données à exploiter en marketing pour transformer vos prospects en clients. De plus, le livre blanc optimise le référencement de votre site grâce à sa page de présentation (landing page).

Un outil pour atteindre plusieurs objectifs

Grâce au livre blanc, vous pouvez toucher vos clients et prospects pour vous positionner en expert dans votre domaine en ajoutant une dimension de conseil à votre entreprise. Vous pouvez en effet y présenter des fonctionnalités, une prise en main ou des conseils techniques.

Et comme vous enrichissez aussi votre base de données pour prospecter de nouveaux clients, vous atteignez des objectifs à la fois commerciaux et marketing au moyen d’un seul support.

Réussir son livre blanc

Le secret de la réussite du livre blanc est de savoir :

Optimiser son contenu avec un titre et des sous-titres accrocheurs,

Utiliser les mots clés déjà utilisés pour le référencement de votre site dans les moteurs de recherche,

Concevoir un contenu à forte valeur ajoutée,

Mettre en avant votre expertise d’une manière informative et non promotionnelle,

Concevoir une landing page convaincante pour motiver le téléchargement en récapitulant tous les bénéfices que l’internaute en retirera, mais tout en le rassurant sur l’utilisation de ses données personnelles.

Le livre blanc peut être publié sur les réseaux sociaux, votre campagne e-mailing ou sur votre site, mais aussi pour conquérir d’autres marchés à l’étranger. Dans ce cas, il faudra confier vos contenus à une agence de traduction à Montréal de manière à mieux vous adapter aux particularités locales.