Pour l'organisation de vos événements, pensez au Salon du mariage de Vaudreuil-Soulanges

Que vous soyez à planifier votre mariage ou que vous organisiez un événement, la deuxième édition du Salon du mariage de Vaudreuil-Soulanges est l'endroit tout indiqué pour vous assurer la réalisation d'un événement grandiose.

Plusieurs dizaines d'exposants, de commerçants et de producteurs locaux se sont donné rendez-vous, le dimanche 3 novembre au Pavillon sur le lac du Château Vaudreuil afin de vous présenter leurs services et produits qui vous permettront d'ajouter une touche de magie et surtout une couleur régionale à votre événement.

De plus, notez que l'entrée au Salon est gratuite, donc toutes les raisons sont bonnes pour en profiter.

Pour en savoir plus, visitez salonvs.com/mariage.