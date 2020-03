Les leaders de la Montérégie mobilisés pour la santé et le mieux-être des travailleurs

Les leaders de la grande région de la Montérégie se réuniront le 18 mars prochain au Impéria Hôtel & Suites de Boucherville, lors d’une demi-journée consacrée à la santé et au mieux-être des employés.

Organisé par le Groupe entreprises en santé, dans le cadre de la Politique gouvernementale de Prévention en santé (PGPS), cet événement gratuit sera composé de conférences et d’un panel de discussion avec des entreprises locales sur la santé et le mieux-être en milieu de travail.

Les petites et moyennes entreprises (PME) de divers secteurs d’activité seront particulièrement visées par cette tournée québécoise. Ainsi, des dirigeants d’entreprises régionales engagées (entre autres Segic, Humania, Service 2000 Électroménagers et Cégep Édouard-Montpetit) viendront échanger sur cette thématique, partager leurs bonnes pratiques et nous inspirer.

La santé, un enjeu collectif… et économique

« Avec un rendement par capital investi (RCI) moyen de 1,50 $ à 4 $ par dollar investi, il va sans dire que la santé constitue le meilleur investissement qu’un dirigeant puisse faire pour la performance de son organisation », explique Roger Bertrand, président-fondateur du Groupe entreprises en santé, économiste réputé et ancien ministre délégué à la Santé, aux Services sociaux, à la Protection de la jeunesse et à la Prévention en santé (2002).

Alors que le taux de chômage ne cesse de diminuer depuis 10 ans, il se situe aujourd’hui à 3,9 % (ISQ, janvier 2020) en Montérégie, soit un écart d’un peu plus d’un point de pourcentage de la moyenne québécoise qui est à 5,3 % (ISQ, janvier 2020).

« Dans le contexte d’aujourd’hui, alors que nous vivons une pénurie de main-d’œuvre, que la population vieillit et que les dépenses en santé ne cessent d’augmenter, les entreprises n’ont pas les moyens de ne pas investir dans la santé et le mieux-être de leurs employés. Il en va même de la santé, de la vitalité, voire de la survie de leur entreprise », précise M. Bertrand. « À vrai dire, tant les entreprises, les employés, que l’économie en général bénéficient de ces mesures. »

« Une entreprise qui offre un milieu de travail propice à la santé rend non seulement service à ses employés, mais aussi au reste de la population, en contribuant à diminuer la facture des soins de santé. Puisque nous passons plus de la moitié de notre vie éveillée au travail, il est essentiel que cet environnement, ce milieu de vie, contribue à la santé globale de la collectivité », estime Dr Mario Messier, directeur scientifique de Groupe entreprises en santé.

Il est conseillé de réserver sa place pour cet événement.