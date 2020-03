La carte de crédit interdite sur des casinos en ligne

Le succès presque sans limite des casinos en ligne internationaux a fait réagir d’une main de fer certains États ! Si aujourd’hui ce n’est pas encore le cas au Canada, tout comme au Québec, cela pourrait très bien se produire dans un avenir proche.

À l’origine des interdictions d’utiliser une carte de crédit au casino, on trouve des associations qui

défendent les intérêts des consommateurs et des personnes souffrant de problèmes d’addiction au jeu. Les premiers cas où les États ont agi se sont déclencher au Royaume-Uni cette année, et en Nouvelle-Zélande l’année passée. D’autres États y sont allés beaucoup plus forts en interdisant toute activité liée aux casinos en ligne, comme ça été le cas en France en 2011, et aussi en Australie en 2019.

Qu’en est-il au Québec

Pour le moment, aucune interdiction n’est en vue dans la province. C’est même tout le contraire. Malgré que des associations plaident pour limiter les accès aux jeux d’argent au Québec, rien n’est en cours pour interdire ou limiter l’accès aux casinos en ligne pour les québécois. Et pour enfoncer le clou, le groupe Loto-Québec, à la tête du casino en ligne espacejeux.com, n’aimerait pas trop que des restrictions leurs soient imposées. Il est de même avec les casinos en ligne canadiens de Kahnawake qui font office de leaders au Canada.

Le côté libéral du gouvernement actuel du Canada qui favorise les activités des sociétés exploitant des casinos en ligne ne fait qu’éloigner, pour le moment, toute tentative qui irait dans le sens d’un frein sur cette industrie. Cette approche, bien qu’étonnante, favorise un peu l’économie du pays. En effet, c’est au Canada que des start-ups ont élus domicile pour exploiter des plateformes de gambling. C’est notamment le cas du groupe Poker Stars qui a son siège à Toronto, sous le nom de The Stars Group.

Poker Stars est largement aimé au Canada pour sa salle de poker en live, ainsi que pour son espace dédié aux jeux de casino ou de paris sportifs.

L’industrie du casino en ligne

Bien que cette industrie soit récente au Canada comme dans le reste du monde, elle attire de plus en plus les pays touchés par celle-ci. Si au Canada ce sujet ne fait pas souvent l’actualité, aux États-Unis et en Europe c’est le contraire.

Les États-Unis tout comme l’Europe, ont fait le choix de réguler les activités des casinos en ligne. Cette approche a eu trois réels avantages. Le premier avantage est de protéger les joueurs addictifs aux jeux en leurs donnant la possibilité de s’auto-exclure des casinos en ligne.

Le deuxième avantage est de vérifier que les jeux en ligne des casinos soient honnêtes et équitables. Et le troisième avantage est de percevoir des taxes et des impôts, ce qui semble logique.

On l’aura bien compris, aujourd’hui au Canada l’industrie du casino en ligne demeure très libérale, mais il est possible, aux vues des choix faits dans d’autres pays, que l’État fédéral prenne une direction verticale dans les années à venir. La verticalité de cette voie ressemblerait certainement à celle de nos voisons américains.