Chambly crée un fonds spécial pour les organismes communautaires

En plus de prendre un engagement particulier auprès de trois organisations, la Ville de Chambly a créé un fonds spécial de 50 000 $ lors de l’assemblée publique du conseil municipal le 7 avril dernier. Le but est de venir en aide aux organismes communautaires de la municipalité, qui interviennent directement auprès de la population, dans le cadre de la pandémie liée à la COVID-19.

Pour bénéficier du fonds spécial de 50 000 $, les organismes devront répondre à des critères et à des objectifs bien précis. Il est à noter que le soutien financier de la Ville sera alloué prioritairement aux organismes dont la mission est de répondre aux besoins de sécurité alimentaire, de même qu’au soutien social, psychologique et sanitaire des personnes et des familles dans le besoin.

Une aide de 8000 $ à la Chambre de commerce

Par ailleurs, l’organisme Aux sources du bassin de Chambly subit présentement les contrecoups de la pandémie, notamment par des pertes économiques ou encore des difficultés à remplir sa mission d'aide à la communauté, dont sa banque alimentaire. Dans cette optique, la municipalité lui versera une aide financière hebdomadaire de 1000 $, pour une période maximale de quatre semaines. La durée de cette aide particulière pourra être reconsidérée.

Une aide financière de 8 000 $ sera également accordée à la Chambre de commerce et d’industrie du Bassin de Chambly, pour soutenir l’initiative Plus solidaire que jamais, dédiée aux commerçants et aux entrepreneurs de la municipalité, éprouvés par le contexte actuel. Par le biais de cette aide, la municipalité souhaite ainsi encourager l’économie locale.

Finalement, la Ville s’engage à publier une page hebdomadaire dans Le Journal de Chambly, afin de pouvoir diffuser les informations essentielles aux citoyens, et ce, pour une période maximale de huit semaines. La durée de cet engagement pourra également être reconsidérée selon la situation.

Pour toute question à ce sujet, les citoyens sont invités à communiquer avec la Direction générale de la Ville de Chambly au 450 658-8788