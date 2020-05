Les centres commerciaux à l’extérieur de la CMM pourront rouvrir le 1er juin

Bonne nouvelle pour les amateurs de magasinage, les centres commerciaux devraient rouvrir leurs portes le 1er juin prochain si tout va comme prévu par le gouvernement du Québec. Cependant, cette réouverture ne s’effectuera que dans les centres commerciaux situés hors du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

C’est ce qu’a confirmé le premier ministre François Legault lors de son point de presse du lundi 25 mai. Ce dernier a aussi profité de cette tribune pour dévoiler le plan de déconfinement de son gouvernement qui en est à sa 5e phase.

Rappelons que la réouverture des soins de santé professionnels et thérapeutiques, des soins personnels et esthétiques et des centres commerciaux est prévue également pour le 1er juin, sauf pour les deux derniers secteurs hors de la CMM. La date de redémarrage reste alors à confirmer pour les entreprises oeuvrant dans ces secteurs sur le territoire de la CMM.

La phase 5 du plan prévoit aussi la réouverture des services d’hébergement, de camping et de certaines activités touristiques, mais aucune date n’a encore été avancée à ce jour.

La phase 6 comprend les secteurs suivants: camps de jour, piscines extérieures, restaurants phase 1, centre commerciaux phase 2 CMM, les services d’audiovisuels et de post-production, les sports d’équipe extérieurs et les centres d’entraînement d’excellence. De ce volet, seulement les camps de jour ont eu une date pour la reprise des activités.

Les autres entreprises, oeuvrant dans les secteurs suivants, seront parmi les derniers à rouvrir selon le plan: lieux de culte, grands rassemblements, lieux de diffusion, restaurants phase 2, hébergement et activités touristiques ciblées phase 2, bars, gymnases, activités et cours de formation, sports professionnels et croisières.

« Ce plan de déconfinement est conditionnel à l’évolution de la pandémie au Québec. Autrement dit, il est conditionnel à ce qu’on reste tous disciplinés », a précisé le premier ministre François Legault sur le sujet.