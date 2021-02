C’est l’heure de la Semaine montérégienne de l’économie circulaire

Initiée par le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie (CREM), la Semaine montérégienne de l’économie circulaire est une série de conférences et de panels gratuits en ligne qui se tient, de façon virtuelle, du 8 au 11 février.

Chaque matinée, différentes thématiques sont présentées pour permettre d’en apprendre davantage sur le virage vert et comment créer de la richesse en donnant de la valeur à nos matières résiduelles industrielles et commerciales.

Les experts montérégiens de l’économie circulaire du Centre de transfert Technologique en écologie industrielle (CTTÉI), du CLD de Brome-Missisquoi, du Comité 21 Québec, du CRE Montérégie et du Fonds Écoleader présenteront des ateliers et conférences portant sur les thèmes suivants :

Les stratégies de l’économie circulaire à intégrer dans vos organisations;

L’écoconceptioan et l’amélioration des procédés et technologies propres, des stratégies d’économie circulaire pleines d’opportunités;

Les enjeux et solutions pour les plastiques, les textiles et les matières organiques;

Les nouvelles mesures entourant la responsabilité élargie des producteurs et la consigne;

Les opportunités de financement pour les initiatives en économie circulaire.

Par exemple, ce mercredi 10 février de 9 h à 9 h 40, je présente un panel sur la « Circularité de l’industrie du textile et innovation » avec notre conseillère en économie circulaire textile invitée, Marianne-C Mercier. Suivront les présentations des initiatives et des engagements de la copropriétaire Julia Gagnon, vice-présidente des opérations de l’entreprise familiale Attraction et de Marie-Hélène Gagné, directrice générale de Coup de Pouce inc.

Ce projet régional est spécialement développé pour informer et inspirer les dirigeants, les gestionnaires des entreprises manufacturières - industrielles et naturellement, les entrepreneurs et les étudiants en commerce, en environnement et en administration publique.

Suivez ce lien pour vous inscrire et choisir les panels de votre choix.

Il est encore temps de s’inscrire et de joindre une force vive de plus de 225 participants à ce jour qui veulent en apprendre davantage sur les stratégies d’innovation et de relance verte.

Au plaisir de vous y retrouver !

