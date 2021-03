L’acériculture au Québec, en pleine ébullition

Les températures qui s’élèvent au-dessus du point de congélation le jour et descendent sous zéro la nuit permettent aux 11 300 acériculteurs de récolter l’eau d’érable. Le temps des sucres est donc débuté dans le sud de la province. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) profitent de l’occasion pour présenter un portrait économique qui démontre que le sirop d’érable est aujourd’hui une industrie en pleine ébullition.

Le sirop d’érable, produit emblématique de la culture québécoise, a connu une année de production record en 2020, soit 175 millions de livres, en grande partie attribuable aux conditions météorologiques favorables. Le Québec a en effet produit 73% de la production mondiale de sirop d’érable en 2020. L'industrie a d’ailleurs connu une hausse de 14% des ventes et de 22% des exportations par rapport à 2019.

En tout, ce sont 90% des 131 millions de livres de sirop d’érable exportées par le Canada qui proviennent des régions acéricoles québécoises. En Montérégie seulement, plus de 600 entreprises acéricoles ont participé à la production de 2020, qui totalise une valeur dépassant les 38 millions de dollars. La région a d’ailleurs fait plus de 3 millions d’entailles au cours de la saison.

« Dans les érablières, nos producteurs et productrices travaillent déjà depuis le début de l’hiver pour entailler leurs érables. En tout, ce sont près de 50 millions d’entailles qui ont été réalisées par les hommes, femmes et familles qui composent nos 7 400 entreprises acéricoles du Québec. Nous sommes fin prêts pour la saison 2021 et nous souhaitons que la récolte soit généreuse » , souligne Serge Beaulieu, président des PPAQ.

Un portrait économique qui met la table pour 2021

La tradition veut habituellement que les PPAQ procèdent à l’entaillage officiel d’un érable pour marquer le début de la saison. Cette année, le rituel a été réinventé par la publication d'un bilan économique et le lancement de la vidéo « Un érable à la fois » pour mettre en lumière le travail des hommes et des femmes qui portent l’acériculture avec passion.

Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec disent souhaiter connaître une année tout aussi exceptionnelle en 2021, en espérant que les cabanes à sucre de type restauration ne soient pas en reste. En effet, la pandémie a frappé ce secteur de l’industrie au cœur même du pic saisonnier l’an dernier et ces cabanes, qui se sont retrouvées démunies face à la fermeture de leurs portes. Cette année, les cabanes auront accès au site macabanealamaison.com pour commercialiser leurs produits.

« En 10 ans, nos ventes annuelles de sirop d’érable ont plus que doublé, passant de 68,2 millions de livres en 2011 à plus de 144 millions en 2020. L’année dernière, nous avons vu une hausse de 14% de nos ventes par rapport à 2019! Nous sommes fiers de voir que la vision et la volonté des PPAQ contribuent à l’essor de notre industrie. » mentionne Simon Trépanier, directeur général des PPAQ.