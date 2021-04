Expansion d’Ambulances Demers 

Le député de Beloeil Chambly et chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, félicite Les Ambulances Demers pour leur toute récente acquisition de Medix Specialty Vehicles, une entreprise basée aux États-Unis comptant près de 200 employés dans le seceur de l’assemblage d’ambulances et située en Indiana.

En quatre ans, cette entreprise québécoise, dont le siège social est à Beloeil, est devenue la deuxième plus importante entreprise manufacturière d’ambulances en Amérique. Ceci à été réalisé grâce à la qualité exemplaire du travail qu’on y accomplit, mais aussi à ces deux transactions d’envergures incluant, en 2018, l’achat de Crestline en Saskatchewan et de Braun en Ohio.

Tout juste derrière leur plus gros concurrent américain, Les Ambulances Demers peuvent compter maintenant sur 1140 employés, déployés dans 12 usines à travers l’Amérique du Nord pour répondre à la demande, ce qui signifie qu’une ambulance sur trois proviendra de chez Ambulances Demers.

Bel exemple pour le Québec

« Depuis plusieurs années, un bon nombre de fleurons québécois déménage leur siège social à l’extérieur du Québec et se voient, malheureusement, achetés par des investisseurs étrangers au détriment des intérêts économiques de la nation québécoise et de l’économie de nos régions. Les Ambulances Demers démontrent parfaitement que la réussite est le résultat d’un travail de collaboration et que l’engagement au sein de sa communauté porte fruit. Ambulances Demers est un bel exemple pour le Québec », affirme le député de Beloeil-Chambly et chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet.

Rappelons également qu’en novembre dernier, un partenariat entre Les ambulances Demers et La Compagnie Électrique Lion, de Saint-Jérome, a été créé afin de mettre sur le marché les premières ambulances électriques. « Je porte une attention particulière à la démarche d’innovation environnementale. C’est de cet unique savoir-faire québécois que la relance économique verte du Québec deviendra prospère », conclue le chef du Bloc Québécois Yves-François Blanchet.