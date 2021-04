Un gala pour reconnaître la résilience des entrepreneurs d'Ici en ces temps difficiles

La Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu (CCIVR) lance officiellement la période de mise en candidature pour son tout nouveau Mini-Gala des Lotus. Cet événement vivant et décontracté vise à souligner la résilience des entrepreneurs de la Vallée-du-Richelieu pendant la pandémie de COVID-19.

Les entreprises, commerces, organisations et industries seront honorées de deux façons grâce au Mini-Gala des Lotus :

- Reconnaissance des coups de cœur de la population;

- Remise de trophées Lotus aux entreprises en candidature;

Les citoyens de la Vallée-du-Richelieu sont invités à proposer leur entreprise coup de cœur de la dernière année en se rendant au ccivr.com/lotus.

« La population tout entière est invitée à proposer ses entreprises et personnalités d’affaires coup de cœur, celles auxquelles elle souhaite faire un câlin virtuel! » mentionne Me Marie-Claude Duval, présidente de la CCIVR.

Les entreprises sont également invitées à déposer leur candidature en mettant de l’avant n’importe quelle action dont elles sont particulièrement fières, réalisée au cours de la dernière année. La CCIVR célèbrera la résilience de toutes les entreprises, mais remettra un trophée aux organisations s’étant le plus démarquées.

« Pourquoi les lotus? Les lotus sont des fleurs très belles et audacieuses qui poussent dans les marais et la boue. Nous voulions donc reconnaître nos lotus, nos entreprises, pour la résilience et la force dont elles ont fait preuve dans cette année boueuse et difficile » explique Mme Julie La Rochelle, directrice générale de la CCIVR.

Dates importantes

- Vendredi 16 avril 2021 : Ouverture de la période de mise en candidature;

- Dimanche 16 mai 2021 à minuit : Fin de la période de mise en candidature;

- Lundi 17 mai 2021 : Début des inscriptions pour l’événement virtuel et vente de boite-apéros festives;

- Jeudi 17 juin 2021 : Événement virtuel Mini-Gala des Lotus

Pour plus d’information, pour proposer une entreprise coup de cœur ou pour déposer la candidature de votre entreprise, rendez-vous au ccivr.com/lotus.