AGROPOD lance son premier produit en SQDC

AGROPOD, un producteur de cannabis de la Montérégie, lancera son premier produit dans les 80 succursales de la SQDC dans la semaine du 3 mai 2021, un grand accomplissement pour un producteur québécois. Crème de Menthe est un produit de haute qualité, cultivé à l'intérieur et préparé à la main, qui se veut abordable pour les consommateurs.

AGROPOD utilise des technologies et des processus innovants qui assurent une production efficace et des standards de qualité élevés. L’entreprise se spécialise dans l’agriculture industrielle et urbaine afin de créer des opportunités d’investissement dans l’industrie du cannabis pharmaceutique et récréatif, en se concentrant sur la recherche et le développement de technologies modernes et innovantes afin d’optimiser la production.

Secteur émergent

La force du groupe AGROPOD est basée sur ses partenariats stratégiques. Sa mission vise à assister les partenaires qui évoluent sous l’emblème AGROPOD à améliorer la qualité de leurs produits et leur profitabilité.

« Notre objectif est de nous connecter avec l'appétit des marchés pour ce secteur émergent grâce à nos recherches, tests et développement des meilleurs équipements, procédures et substrats pour la culture du cannabis pharmaceutique et récréatif », a déclaré le président de l’entreprise, Ian Bourassa.