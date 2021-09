L'union de 10 partenaires pour faciliter l'engagement au sein de conseils d'administration 

Dix partenaires de la Montérégie ont récemment mis sur pied Connexion CA, un programme de maillage permettant à des entreprises d'économie sociale, incluant les OBNL du secteur de la culture, de recruter des gens d’affaires sur leur conseil d’administration ou leurs comités consultatifs.

Ayant notamment pour objectif de promouvoir le bénévolat de compétences appuyé par l’employeur, Connexion CA souhaite amener des pratiques entrepreneuriales dans la gestion des OBNL et favoriser un meilleur enracinement des organismes dans leur collectivité.

Les bénévoles d’affaires, qu’ils soient entrepreneurs, directeurs des ressources humaines, spécialistes en marketing, administrateurs ou avocats, peuvent partager leurs connaissances et leurs talents à raison de quelques heures par mois, sachant que ceux et celles qui relèvent ce défi produisent toujours un effet favorable sur leur collectivité, en plus d’en retirer des bénéfices personnels et professionnels. C’est ce qu’on appelle le bénévolat de compétences.

« Les entreprises qui offrent à leurs employés des conditions favorables pour qu’ils donnent de leur temps à des organismes de leur choix renforcent leur propre réseau et investissent dans les compétences, l’épanouissement et la motivation de leur personnel. Cela constitue un atout de taille dans notre époque de mobilité professionnelle. »



- Nancy Bélanger, directrice générale de Culture Montérégie

Les besoins en gouvernance sont pressants, la Montérégie regorge d’organismes dans toutes les sphères d’activités : culture, loisirs, sport, santé et services sociaux, environnement, etc. Ces joyaux offrent de nombreuses possibilités d’engagement, ainsi que l’occasion de manifester une fierté pour la Montérégie et d’y exercer un leadership fort.

Une implication sociale qui fait une différence

Lors de trois soirées de maillage, les organismes participants auront la chance de se présenter aux gens d’affaires qui désirent s’engager, et par la suite, de faire des rencontres express par la formation de binômes. C’est là que la magie opérera, le tout dans une ambiance conviviale.

Dates des soirées de maillage:

Agglomération de Longueuil: 4 novembre

Montérégie Ouest: 2 décembre

Montérégie Est: 9 décembre

Des ambassadeurs engagés

Pour faire rayonner ce projet audacieux, deux personnalités publiques ayant à cœur la culture montérégienne ont fièrement accepté d’agir à titre de porte-paroles. Tout d’abord, Julie Houle, animatrice bien connue sur les ondes de TVA, et Jean-François Archambault, fondateur et directeur général de La Tablée des Chefs. Tous deux prêteront leur voix au projet en appuyant l’engagement social des entreprises du secteur privé.

« Le don de soi et le bénévolat sont pour moi des valeurs importantes que je cherche à transmettre à mes enfants. Je suis fière d’avoir accepté le rôle de porte-parole pour Connexion CA, un programme pour stimuler le bénévolat de compétences dans ma région, la Montérégie. »

- Julie Houle, animatrice et chroniqueuse

« Si j’ai accepté de prêter ma voix et ma passion au projet, c’est qu’en tant qu’entrepreneur social, je suis à même de constater les besoins en gouvernance dans les OBNL de la région. Je peux aussi témoigner du réel impact qu’ont les gens de cœur, avec la bosse des affaires, dans les entreprises d’économie sociale. »



- Jean-François Archambault, entrepreneur social, fondateur et directeur général de La Tablée des Chefs